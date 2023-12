Grêmio x Vasco: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Grêmio e Vasco entram em campo neste domingo (3), às 18h30 de Brasília, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), para disputar a 37ª rodada da Série A do Brasileirão, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O Grêmio ocupa atualmente a quinta colocação na tabela de classificação. O time soma 62 pontos em 36 rodadas disputadas. Já o Vasco está na 16ª posição da Série A. A equipe soma 42 pontos em 36 rodadas disputadas.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: SporTV e Premiere.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio: Caíque; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Everton Galdino, Nathan Fernandes e Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho

Vasco: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Maicon, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Jair, Paulinho, Payet (Robson, Marlon Gomes ou Rossi), Gabriel Pec e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

GRÊMIO x VASCO | FICHA TÉCNICA

Competição: 37ª rodada da Série A do Brasileirão

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 03/12/2023 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)