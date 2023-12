Palmeiras x Fluminense: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Palmeiras e Fluminense entram em campo neste domingo (3), às 16h de Brasília, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), para disputar a 37ª rodada da Série A do Brasileirão, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras ocupa atualmente a primeira colocação na tabela de classificação. O time soma 66 pontos em 36 rodadas disputadas. Já o Fluminense está na sétima posição da Série A. A equipe soma 56 pontos em 36 rodadas disputadas.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: TV Globo e Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Rios, Raphael Veiga e Piquerez; Endrick e Breno Lopes. Técnico: Abel Ferreira

Fluminense: Fábio; Yony González (Justen), David Braz, Thiago Santos, Diogo Barbosa; André, Martinelli, Lima, Daniel; Keno e John Kennedy. Técnico: Fernando Diniz

PALMEIRAS x FLUMINENSE | FICHA TÉCNICA

Competição: 37ª rodada da Série A do Brasileirão

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 03/12/2023 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)