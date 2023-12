Botafogo x Cruzeiro: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Botafogo e Cruzeiro entram em campo neste domingo (3), às 18h30 de Brasília, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), para disputar a 37ª rodada da Série A do Brasileirão, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O Botafogo ocupa atualmente a terceira colocação na tabela de classificação. O time soma 63 pontos em 36 rodadas disputadas. Já o Cruzeiro está na 14ª posição da Série A. A equipe soma 45 pontos em 36 rodadas disputadas.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo: Lucas Perri, Adryelson, Danilo Barbosa e Victor Cuesta; Tchê Tchê, Marlon Freitas, Gabriel Pires e Hugo; Victor Sá, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes

Cruzeiro: Rafael Cabral; Palacios, Neris, Luciano Castan e Marlon; Lucas Silva, Japa e Mateus Vital (Ian Luccas); Matheus Pereira, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues. Técnico: Paulo Autuori

BOTAFOGO x CRUZEIRO | FICHA TÉCNICA

Competição: 37ª rodada da Série A do Brasileirão

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 03/12/2023 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)