Vojvoda não confirma permanência de Caio Alexandre e Guilherme para próxima temporada

Juan Pablo Vojvoda encerrou mais uma grande temporada como técnico do Fortaleza. Conquistou o penta do Campeonato Cearense, o vice da Sul-Americana e encerrou 2023 entre os dez melhores times do país na elite do futebol nacional pela terceira vez sob seu comando. Pensando em 2024, o argentino falou sobre a formação do elenco, sobre Caio Alexandre e Guilherme, e pontuou que a logística ainda pode ser melhorada. Na despedida da temporada, o Tricolor venceu o Santos por 2 a 1 na Vila Belmiro.

GUILHERME E CAIO ALEXANDRE FICAM?

“São casos particulares que necessitam de uma análise muito mais profunda. Não é somente parte desportiva e econômica do jogador e do clube. Não posso falar individualmente de algo que necessitamos planejar com muito mais entendimento. E esse planejamento não se faz apenas em um dia. Já tivemos duas ou três reuniões com a diretoria e, a partir de tudo isso, encaminhar 2024", disse.

Veja também

FORMAÇÃO DO ELENCO PARA 2024

“Temos um elenco cada vez com maior concorrência interna, com jogadores de qualidade, onde podemos acertar e muitas vezes errar... Mas estamos escolhendo jogadores de um nível importante. Depois, temos que saber gerir esse grupo. É uma tarefa de todos, principalmente no dia a dia da comissão técnica, ver as regras da diretoria e o compromisso dos jogadores, profissionais que entendam que estão representando uma instituição grande. E ao torcedor, pedir também que continue com seu apoio. O melhor apoio é lotar o Castelão nos momentos em que necessitamos, principalmente durante o jogo. E compreender também que estamos em um clube que faz poucos anos queria crescer e está crescendo. E a partir daí continuar evoluindo”, explicou.

MELHORIAS

“Minhas conversas para o crescimento do Fortaleza estão no dia-a-dia. Cresceu muito na estrutura, fizemos um hotel novo. Os jogadores necessitam disso pois passamos muito tempo no Pici. Há que melhorar a logística. Hoje saiu o informe que o Fortaleza percorreu 84 mil km, foi o time que mais quilômetros percorreu. Aí temos uma margem de melhora, pois é importante”, finalizou o técnico.