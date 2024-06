Lucero, Pikachu e Tinga anunciam entrega de medalha do Nordestão a Escobar, ferido em atentado

Gonzalo Escobar vai receber a medalha de campeão da Copa do Nordeste. Lucero, Pikachu e Tinga deram a notícia durante uma chama de vídeo divulgada pelo clube nesta quinta-feira (20). Logo após a conquista da taça, diversos tricolores pediram que o argentino também fosse lembrado. O lateral, que pertence ao Fortaleza e está emprestado ao Santos, foi o jogador mais ferido no ataque ao ônibus do Tricolor em fevereiro.

VEJA VÍDEO:

Lucero inicia a ligação com caneca de café na mão, saudando o amigo. Gonzalo responde estar bem, até que Pikachu dá a notícia.

- Temos uma surpresa para você. Você fez parte dessa conquista e o clube e nós jogadores estamos te mandando a sua medalha, que você merece. Medalha de campeão. Você sabe que faz parte dessa conquista, desse título", ressaltou o camisa 22.

- Muito obrigado, irmão, pelo gesto - responde Escobar.

Tinga também saúda o ex-companheiro de time e dá o recado.

"Um grande abraço. A gente fica muito feliz de te ver, de entregar a medalha. A gente vai sempre estar na torcida por ti. Muito obrigado por tudo", completou o defensor.

- Muito obrigado, capitão - agradeceu o jogador do Santos.

O Fortaleza conquistou o tricampeonato da Copa do Nordeste após vencer o CRB no último dia 9 de junho. Para disputar o título, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda precisou eliminar o Sport nas semifinais. No primeiro confronto entre as equipes, ainda na fase de grupos da competição, o ônibus da delegação do Fortaleza foi atacado com pedras e artefatos explosivos.

Membros de uma torcida organizada do time pernambucano foram presos suspeitos do crime. Além de Escobar, outros cinco atletas do tricolor sofreram lesões. Gonzalo foi emprestado ao Peixe em abril, com vínculo até o fim da temporada. O jogador atuou em 21 partidas e deu duas assistências vestindo a camisa do Fortaleza.