CRB X Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O título da Copa do Nordeste de 2024 vai ser decido neste domingo (9). CRB e Fortaleza estão na disputa para levar a orelhuda nordestina para casa. O palco do espetáculo é o Estádio Rei Pelé, em Maceió. A bola vai rolar às 16h30 (horário de Brasília).

O Leão do Pici é quem chega com a vantagem no duelo. No jogo de ida, no Castelão, o Tricolor venceu por 2x0 (Lucero e Moisés), e está mais perto do tricampeonato regional.

Por outro lado, a equipe regatiana ainda acredita que pode reverter a desvantagem jogando em casa e com o apoio da sua torcida.

ONDE ASSISTIR AO JOGO

A partida vai passar na ESPN, SBT e Nosso Futebol. Na rádio, a Verdinha transmite toda a emoção da final com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O CRB | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

Na manhã deste sábado (8) o elenco do CRB recebeu o apoio do torcedor no Ninho do Galo. Centenas de regatianos foram acompanhar o treino de apronto e passar energia positiva para os jogadores.

No time, Daniel Paulista deve fazer mudanças no ataque para o jogo decisivo e deve ir a campo com dois centroavantes. João Neto pode ganhar a vaga de Labandeira, que não fez um bom jogo na Arena Castelão.

Desfalque no jogo de ida, o lateral Willian Formiga entrou em fase de transição durante a semana e pode voltar a ser relacionado, mas deve começar a partida no banco.

COMO CHEGA O FORTALEZA | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

Legenda: No jogo da ida, Fortaleza venceu por 2 a 0 e Lucero marcou um dos gols Foto: Kid Jr/SVM

Embalado no seu melhor momento do ano, o Fortaleza não perde há sete jogos com quatro vitórias consecutivas, e chega confiante no jogo do título.

Mesmo com uma vantagem construída no Castelão, o time vai a campo com força máxima para tentar garantir a primeira taça de 2024.

A delegação embarcou para Maceió na tarde do último sábado (8), logo após o treino de apronto no Pici. Todos os jogadores do elenco viajaram, até os desfalques, para acompanhar o momento de perto.

Para o jogo, Vojvoda não conta com Breno Lopes, Felipe Jonatan, Martinez e Renato Kayzer, que não estão inscritos. Lesionados, Calebe e Marinho também não atuam. Já Lucas Sasha está de volta a equipe.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRB: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Falcão, João Pedro e Gegê; Léo Pereira, João Neto (Labandeira) e Anselmo Ramon.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Britez, Titi, Pacheco; Zé Welison, Hércules, Pochettino; Pikachu, Moisés e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

PALPITES

inter@

FICHA TÉCNICA | CRB X FORTALEZA

Data: 09/06/2024

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Rei Pelé, Maceió

Transmissão: ESPN, SBT, Nosso Futebol, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistente 1: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)

Assistente 2: Daniella Coutinho Pinto (BA)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)