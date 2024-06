Veja a classificação do Fortaleza no Brasileirão após o fim da 10ª rodada

O Fortaleza voltou a vencer na Série A e busca subir cada vez mais na tabela. Após o fim da 10ª rodada, pouco mais de um terço da competição, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda conseguiu se manter na zona intermediária.

Nesta quinta-feira (20), três partidas encerraram a rodada. O Vitória venceu o Atlético-MG por 4 a 2. No Maracanã, o Flamengo superou o Bahia por 2 a 1. Já o Palmeiras derrotou o Bragantino por 2 a 1, no Allianz Parque.

O Tricolor do Pici venceu o Grêmio na quarta-feira por 1 a 0, na Arena Castelão. A equipe continou em 12º lugar, agora com 13 pontos somados. Os mesmos de Juventude e Atlético-MG, que estão em 11º e 10º lugares, respectivamente.

O Leão do Pici volta a campo no domingo (23), quando enfrenta o Galo, adversário direto na briga por posição. As equipes duelam na Arena MRV, a partir das 18h30 (de Brasília).

VEJA A CLASSIFICAÇÃO APÓS O FIM DA 10ª RODADA