Guilherme Arana analisa próximo confronto da Seleção Brasileira na Copa América

"A gente está acostumado, quando o resultado esperado não vem é normal que apareçam as críticas, mas a cabeça está boa, todo mundo focado, querendo vencer. Esse é nosso objetivo. Normal que venham as críticas, isso nos fortalece e faz com que trabalhe cada vez mais para buscar os objetivos", disse o lateral, que é o destaque do Atlético-MG.