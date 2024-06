Ceará deve anunciar treinador nesta quinta (27): 'passado vitorioso com histórico de conquistas', afirma dirigente

O Ceará está próximo de anunciar o seu novo treinador e o acordo deve ser selado ainda nesta quinta-feira (27). A informação foi confirmada por Haroldo Martins, em entrevista coletiva na sede do Ceará.

De acordo com o dirigente, as negociações estão avançadas e o clube aguarda apenas um retorno positivo por parte do treinador. O perfil é de um treinador com histórico de sucessos em edições anteriores da Série B do Brasileirão.

O executivo de futebol, Lucas Drubscky, detalhou o perfil que o time busca para ser o novo treinador.

"Não pode ser um técnico que é aposta, que conheça a competição, saiba o que enfrentar os adversários e as dificuldades. De passado vitorioso, com histórico de conquistas. Para o Ceará, precisa de profissionais acostumados a vencer. São características básicas". "Tenha uma ideia ofensiva, mais dominante de jogo. O Ceará é grande demais para disputar uma Série B, então tem que ser dominante ou impositivo. [...] Sabe como gosta de jogar, sistema de jogo, a apresentação que o Ceará tem de ter nas partidas é essa. E é isso que o Ceará quer, impositivo, dominante e que seja o Ceará dentro da competição", disse.

O Ceará está no mercado em busca de um novo treinador após a demissão de Vagner Mancini, oficializado na manhã da última quarta-feira (26), após uma sequência de resultados negativos na Série B do Brasileirão 2024.

De acordo com apuração do Diário do Nordeste, os nomes mais cotados para a vaga de Mancini são Léo Condé, Enderson Moreira, Jair Ventura e Umberto Louzer.

Acompanhe a coletiva: