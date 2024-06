GP do Espanha na Fórmula 1: confira horário, onde assistir e grid de largada

Os 20 pilotos da Fórmula 1 vão à pista neste domingo (23), às 10h, no Circuito da Catalunha, em Barcelona, para disputar o Grande Prêmio (GP) da Espanha. É mais um desafio na temporada de 2024 da F1, principal categoria do automobilismo.

Na última corrida, no Canadá, o vencedor foi Verstappen. Noris, da McLaren, e Russell, da Mercedes, da Ferrari, completaram o pódio.

ONDE ASSISTIR

A corrida será transmitida pela Band e pela F1 TV.

GRID DE LARGADA

Lando Norris (McLaren) - 1m11s383 Max Verstappen (RBR) +0s020 Lewis Hamilton (Mercedes) +0s318 George Russell (Mercedes) +0s320 Charles Leclerc (Ferrari) +0s348 Carlos Sainz (Ferrari) +0s353 Pierre Gasly (Alpine) +0s474 Esteban Ocon (Alpine) +0s742 Oscar Piastri (McLaren) - SEM TEMPO Sergio Pérez (RBR) +0s678* Fernando Alonso (Aston Martin) - Q2 Valtteri Bottas (Sauber) - Q2 Nico Hulkenberg (Haas) - Q2 Lance Stroll (Aston Martin) - Q2 Guanyu Zhou (Sauber) - Q2 Kevin Magnussen (Haas) - Q1 Yuki Tsunoda (RB) - Q1 Daniel Ricciardo (RB) - Q1 Alex Albon (Williams) - Q1 Logan Sargeant (Williams) - Q1

*Punido no GP do Canadá com três posições no grid de largada do GP da Espanha, Sergio Pérez larga em 11º

GP DA ESPANHAÁ 2024 | FICHA TÉCNICA

Local: Circuito da Catalunha, em Barcelona (ESP)

Data: 23/07/2024 (domingo)

Horário: 10h (de Brasília)

Pole position: a definir