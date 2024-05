Plano de ação tem reforço de policiamento na escolta do Fortaleza para jogo contra o Sport

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou detalhes do plano de ação para o jogo entre Fortaleza e Sport, válido pela semifinal da Copa do Nordeste. A nota explica que a Polícia Militar de Pernambuco vai escoltar a delegação tricolor, além das caravanas da torcida cearense na partida a ser realizada na Arena Pernambuco, no domingo.

Além da FCF, representantes dos órgãos de segurança pernambucanos, do Sport e do Tricolor do Pici também participaram do encontro realizado de forma virtual nesta terça-feira (22). As medidas de segurança buscam evitar um novo episódio de violência contra a equipe cearense.

No dia 22 de fevereiro, o ônibus que transportava os jogadores e o staff do time foi atingido com artefatos explosivos e bombas no Recife. Seis atletas do Fortaleza foram feridos. O ataque foi realizado por membros de uma torcida organizada do Sport.



REFORÇO NA PROTEÇÃO DA DELEGAÇÃO

A delegação do Fortaleza terá um reforço na proteção. A Polícia Militar de Pernambuco informou que o ônibus do clube será acompanhado em todos os trajetos dentro da cidade. O itinerário traz: Aeroporto - Hotel, Hotel - Arena Pernambuco, Arena Pernambuco - Aeroporto.



ESCOLTA DE CARAVANAS

A PM de Pernambuco explicou que será responsável por fazer a escolta da torcida do Fortaleza desde a entrada das caravanas no estado vizinho até a concentração no setor da torcida visitante no estádio. Já o Tricolor solicitou que os policiais realizassem vistoria nos documentos de identificação (RGs) dos participantes desses grupos, permitindo apenas aqueles com registros do estado do Ceará.

O clube também pediu que fosse realizada uma reunião com as organizadas dos clubes. A nota da FCF também ressalta que não será permitida a entrada de torcidas organizadas aliadas de outras equipes vinculadas com as TOs do Fortaleza no setor visitante.

Dois mil ingressos estarão disponíveis para a torcida do time cearense. A venda terá início no sábado (25), a partir das 8 horas da manhã, apenas de forma online.