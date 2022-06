Meninas do Vozão entram em reta final de preparação para o Brasileiro A-2

As Meninas do Vozão seguem se preparando para a estreia do Campeonato Brasileiro Feminino A-2. A equipe estreia no sábado (11) diante do Botafogo-PB. O time entrou em reta final de treinamentos para a competição mais importante da temporada.

O time realizou trabalho de força na academia do Centro de Treinamento. Atuais campeãs cearenses, as Meninas do Vozão vão em busca do sonhado acesso à série A da modalidade feminina.

Até o duelo contra o time paraibano, o grupo terá toda a semana para ajustes finais e depois viaja rumo a João Pessoa, na Paraíba, onde ocorrerá o duelo. As quipes se enfrentam no domingo (12), às 15 horas (de Brasília), no Estádio Almeidão.

Legenda: Time feminino do Ceará segue em preparação para o Brasileiro A-2. Foto: Wilton Hoots/Ceará SC