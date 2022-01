Ceará e Fortaleza sobem posições no Ranking Nacional de Clubes de Futebol Feminino; veja colocações

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na última sexta-feira (14) o Ranking Nacional de Clubes (RNC) de Futebol Feminino 2022. O ranqueamento de cada clube considera a participação em competições realizadas nos últimos cinco anos (2017-2021). A pontuação é adquirida através do desempenho na Série A1 e A2 do Campeonato Brasileiro.

Representantes cearenses nas competições femininadas chanceladas pela CBF, Ceará e Fortaleza subiram posições no RNC. O Alvinegro de Porangabuçu, que chegou às quartas de final da Série A2 pelo terceiro ano consecutivo, não conseguiu o acesso à elite do futebol feminino, mas subiu oito posições em relação ao ano anterior, saindo da 37ª para 29ª posição, com 3284 pontos, sendo o melhor cearense posicionado na tabela.

O Fortaleza, por sua vez, subiu 18 posições e aparece na 40ª posição, com 2332 pontos. Em 2021, o Tricolor do Pici participou da Série A2 do Campeonato Brasileiro pela 2ª vez na história, conquistando vaga no mata-mata, mas acabou eliminado pelo Cresspom-DF.

O Caucaia também aparece no RNC, na 74ª colocação, com 736 pontos. A equipe cearense não participa do Brasileirão Série A2 desde 2017.

Domínio corintiano

Tricampeãs da Série A1 do Campeonato Brasileiro, o Corinthians segue no topo do Ranking 2022, com 11.360 pontos. A equipe paulista é seguida por Ferroviária-SP (8.952) e Avaí/Kindermann (8.632). Confira abaixo o top-10 do RNC.

Corinthians (11.360) Ferroviária-SP (8.952) Avaí/Kindermann (8.632) Santos (8.568) Flamengo (8.112) São José-SP (7.624) Internacional (7.128) Minas Brasília (6.696) Grêmio (6.632) São Paulo (6.600)