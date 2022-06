Brasileirão Feminino A-2: veja adversários de Ceará e Fortaleza e datas dos confrontos

A CBF divulgou a tabela e o regulamento específico do Brasileiro Feminino A-2 nesta quarta-feira (1). Ceará e Fortaleza participam da competição, que vale vaga na primeira divisão da modalidade. O Menina Olímpica entra na disputa do A-3. É a primeira vez que o futebol nacional terá competições em três divisões no futebol feminino.

Os torneios terão início no dia 11 de junho (sábado). Ao todo, 48 equipes participam das duas competições. São 16 na A-2 e 32 na A-3. Os melhores times ascendem para a divisão superior.

Brasileirão Feminino A-2

Ceará e Fortaleza estão no Grupo C junto com Botafogo-PB e UDA. O Vovô é o atual Campeão Cearense após vencer o Tricolor do Pici, que ficou como vice. As equipes têm como foco o acesso ao Brasileirão 2022. A Segundona terá a participação de 16 times distribuídos em quatro grupos, com quatro cada.

Em turno e returno, os times do próprio grupo se enfrentam. Os dois primeiros de cada grupo se classificam e se enfrentam em duelos eliminatórios de ida e volta na próxima fase.

Os vencedores de cada chave se enfrentam na terceira fase. Aí serão definidos os finalistas do torneio, que vão brigar pelo título em jogos de ida e volta. Sobre o mando de campo: na segunda fase, será do time que tiver liderado o grupo.

Nas seguintes, o mando fica com o clube com a melhor campanha geral na disputa.

Os quatro melhores sobem para o Brasileirão Feminino em 2023. Os quatro últimos serão rebaixados para a A-3.

Sistema de disputa

1ª Fase: 16 times divididos em 4 grupos

2ª Fase: 4 confrontos eliminatórias com os 2 melhores de cada grupo (1º A x 2º B, 2º A x 1º B, 1º C x 2º D, 1º D x 2º C)

3ª Fase: 2 confrontos eliminatórios com os vencedores das chaves anteriores (1A/2B x 2A/1B e 1C/2D x 1D/2C)

4ª Fase: Final entre os dois classificados da fase anterior

Participantes

Grupo A: Aliança/Goiás, América-MG, Athletico e Minas Brasília

Aliança/Goiás, América-MG, Athletico e Minas Brasília Grupo B: Bahia, Botafogo-RJ, Fluminense e Vasco da Gama

Bahia, Botafogo-RJ, Fluminense e Vasco da Gama Grupo C: Botafogo-PB, Ceará, Fortaleza e UDA

Botafogo-PB, Ceará, Fortaleza e UDA Grupo D: Cefama, Iranduba, JC e Real Ariquemes

VEJA TABELA DAS PRIMEIRA FASE

1ª rodada

11/6 (Sábado) 15h - Fortaleza x UDA (AL) - PV

12/6 (Domingo) 15h - Botafogo (PB) x Ceará - Almeidão

2ª rodada

19/6 (Domingo) 15h - Ceará x Fortaleza - PV

3ª rodada

02/7 (Sábado) 15h - UDA (AL) x Ceará - UFAL

03/7 (Domingo) 15h - Botafogo PB x Fortaleza - Almeidão

4ª rodada

09/7 (Sábado) 15h - Fortaleza x Botafogo PB - PV

10/7 (Domingo) 15h - Ceará x UDA (AL) - PV

5ª rodada

16/7 (Sábado) 15h - Fortaleza x Ceará - PV

6ª rodada

23/7 (Sábado) 15h - UDA (AL) x Fortaleza - UFAL

23/7 (Sábado) 15h - Ceará x Botafogo PB - PV

Confira a tabela do Brasileirão A-2.

Brasileirão A-3

O Menina Olímpica é o único time cearense na inédita terceira divisão nacional do futebol feminino. O primeiro adversário será o União (RN), no sábado (11), no Estádio Maria Lamas Farache, em Natal. O duelo será às 15 horas.

Com duelos já definidos por "critérios geográficos", segundo a CBF, as equipes farão jogos eliminatórios de ida e volta. Os vencedores avançam de fase, com duelos mata-mata até a final.

O mando de campo será da federação que estiver melhor posicionada no Ranking Nacional de Federações. Caso haja times da mesma federação, o mando será do melhor posicionado no Ranking Nacional de Clubes do Futebol Feminino. Os quatro melhores colocados sobem para a segunda divisão.

Confira a tabela completa do Brasileirão A-3.