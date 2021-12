Ceará e Fortaleza fazem jogo de 6 gols, empatam em 3 a 3 e Vovô fica com título do Cearense Feminino

O Clássico-Rainha não teve vencedoras neste domingo (5), mas o título do Campeonato Cearense Feminino de Futebol ficou com o Ceará, que garantiu um empate de 3 a 3 com o Fortaleza já nos últimos minutos do segundo tempo. O jogo foi realizado às 9h, no estádio Franzé Morais.

A partida começou com o Leão dominando as ações ofensivas e trocando muitos passes no meio de campo. Precisando vencer por mais de um gol de diferença, as jogadoras do Fortaleza buscavam abrir o placar logo no início da partida.

E o primeiro gol não demorou a sair. Aos 11, Jaqueline recebeu um passe na entrada da área, após jogada ensaiada de bola parada, e chutou forte no canto da goleira Ellen. A bola ainda bateu na trave e entrou.

Aos 21, o Fortaleza ainda ampliou a vantagem, com Natália, que recebeu um ótimo passe na área do Ceará, virou o corpo e finalizou quase de voleio. Sem chances para a goleira.

Segundo tempo

Com os 2 a 0 no placar, o Ceará precisava marcar pelo menos um gol para ficar com o título, e as meninas do Vozão voltaram do intervalo bem mais ligadas, marcando logo aos 3 minutos da segunda etapa.

Annaysa, que havia saído do banco cobrou falta com precisão e não deu chances para a goleira Luana Prado. Aos 26 veio o empate, com Nathália, que conseguiu ganhar da zagueira para cabecear após cruzamento em jogada de bola parada.

O Fortaleza ainda conseguiu recuperar a liderança aos 43, depois que Natália marcou de pênalti. Mas o Tainara consolidou o resultado para o Ceará aos marcar aos 47 minutos, garantindo o título para o Vovô.

Como chegaram

Legenda: Fortaleza e Ceará fazem a final do Campeonato Cearense Feminino neste domingo, com vantagem para o time alvinegro Foto: Samuel Andrade / Fortaleza EC

Na primeira partida, as meninas do Vovô venceram por 2 a 1, no CT Ribamar Bezerra e podem perder por até perder por um gol para levantarem a taça, já que ostentam a melhor campanha. O técnico Erivélton Viana confia em um bom jogo e o título das alvinegras.

"Pela melhor campanha, já tínhamos uma boa vantagem e, graças a Deus, pudemos dar um grande passo. No segundo jogo, a gente espera ir até melhor do que fomos no primeiro. Por ser o primeiro jogo, acredito que as equipes até poderiam se permitir errar, mas na segunda partida isso não pode acontecer. Com a graça de Deus, vamos fazer um bom jogo, sair com um bom resultado e, assim, com o título”, disse ele.

Para conquistar o bicampeonato, as tricolores precisam vencer por dois gols de diferença. Apesar da derrota no jogo de ida, o técnico Igor Cearense acredita no título tricolor.

"A primeira partida foi muito disputada, tivemos muita obediência tática e algumas oportunidades. Não foi o resultado que queríamos, mas não tem nada perdido. Elas estão bastante focadas e confio na minha equipe para conquistar o bi-campeonato".

Ficha Técnica

Competição: Campeonato Cearense Feminino - Jogo de volta

Local e Data: Estádio Franzé Morais, em Itaitinga (CE) - 9h