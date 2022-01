Fortaleza anuncia Débora Ventura como nova técnica das Leoas

O futebol feminino do Fortaleza será comandado na atual temporada pela técnica Débora Ventura. O anúncio foi feito no site e redes sociais do clube nessa sexta-feira (28). A treinadora das Leoas, a primeira da história do Tricolor, tem passagens pela Seleção Brasileira, quando foi auxiliar-técnica do Sub-17.

Durante a passagem pela Seleção, conquistou o Campeonato Sul-Americano de 2018 e esteve presente na Copa do Mundo do mesmo ano.

Débora Ventura Nova técnica das Leoas Será uma grande oportunidade e um grande desafio que me dá muito orgulho. Darei meu melhor cada dia para representar este clube de representação nacional que é o Fortaleza.

Formação

Natural de São Paulo-SP, 39 anos, é formada em Educação Física e se tornou a primeira mulher a conseguir a Licença PRO de Futebol do Brasil e da América Latina, além de ser Instrutora do Curso de Treinador de Futebol da CBF Academy nas Licenças C e Futebol Feminino.