Fortaleza sedia campeonato de xadrez; veja programação

A cidade de Fortaleza sedia, a partir desta sexta-feira (18), uma competição nacional de xadrez, o Fortaleza Chess Open 2025. Reunindo os principais competidores locais e também do Nordeste, o evento tem organização da Federação Cearense de Xadrez, com apoio da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), e segue uma programação de disputas com cronograma até domingo (20).

Os embates são disputados no Hotel Beira Mar. Ao todo, premiação do evento é de até R$ 8.100,00.

Com o avanço da competição, serão declarados o campeão do Fortaleza Chess Open e do Xadrez Blitz, além de movimentar o rating FIDE e CBX nas modalidades do xadrez clássico e blitz e também classificar jogadores para a final do Campeonato Brasileiro Absoluto e Feminino de Xadrez 2025 de acordo com regulamento da CBX em vigor. Deste modo, garantido três vagas para o Absoluto e três para o feminino. Além da conquista de normas de MN e CMN, segundo o atual regulamento da CBX.

Programação

Sexta-feira (18) | Tarde e Noite

Sábado (19) | Manhã, Tarde e Noite

Domingo (20) | Manhã e Tarde

Fortaleza Chess Open 2025