Atacante do Ceará, Cléber entra na mira do Vasco, diz portal

O atacante Cléber, do Ceará, entrou na mira do Vasco. Com 25 anos, o centroavante é um dos nomes analisados pela cúpula cruz-maltino no mercado para a temporada de 2023, com a possibilidade de acesso à Série A do Brasileiro. A informação é do portal “vascaino.net”.

No clube desde 2020, após se transferir do Barbalha, o atleta oscilou de desempenho com a camisa do Vovô e recebeu muitas oportunidades no time titular. O grande momento ocorreu naquele ano, quando foi o protagonista da conquista do título invicto da Copa do Nordeste.

Ao todo, soma 116 partidas, com 22 gols. No momento, Cléber está em transição após uma lesão grave. Inicialmente sem expectativa de retorno para esse ano, avançou no tratamento de uma contusão de nível 3 no quadríceps femoral da coxa esquerda. Em 2022, tem oito gols em 34 jogos.

No momento, não há nenhuma negociação em andamento. Vale ressaltar que uma eventual saída do Ceará precisaria da compra de direitos econômicos pelo interessado. Cléber tem contrato até dezembro de 2024, com multa rescisória