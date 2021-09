Ceará renova contrato com atacante Cléber até o fim de 2024

O Ceará acertou a renovação de contrato de mais um jogador do elenco principal. O atacante Cléber teve o vínculo prolongado com o Vovô e seguirá como atleta do clube até o fim de 2024. O novo contrato foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última segunda-feira (6).

Anteriormente, Clebão tinha contrato até 2023. A renovação ocorre como garantia ao Ceará, tendo em vista que outros times já manifestaram interesse no jogador anteriormente e há possibilidade de que ele seja negociado ao fim da temporada.

Aos 24 anos, o camisa 89 é uma das opções ofensivas que o técnico Tiago Nunes terá à disposição. Além dele, Jael é outra alternativa como centroavante.

Em 2021, Cléber atuou em 28 jogos e marcou cinco gols. Em 2020, com a camisa do clube, foram 38 partidas, com oito gols e uma assistência. Ele foi peça bastante importante na conquista da Copa do Nordeste e nas campanhas feitas na Série A do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil daquele ano.

Além de Cléber, o Ceará acertou recentemente as renovações do goleiro Richard, do zagueiro Gabriel Lacerda e do volante Geovane, todos até o fim de 2024.