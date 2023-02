Morínigo exalta mudança no esquema tático do Ceará em vitória contra Fortaleza: 'geramos surpresa'

O Ceará venceu o primeiro Clássico-Rei de 2023. O Alvinegro fez 2 a 1 em cima do Fortaleza nesta terça-feira (7), no Estádio Presidente Vargas, no Campeonato Estadual. A vitória dá um novo fôlego ao time que foi praticamente todo renovado para esta temporada. O técnico Gustavo Morínigo elogiou o desempenho do grupo na partida, citou evolução e valorizou o resultado.

“Começamos a posicionar melhor nossos atletas, trocamos de sistema hoje. Iniciamos com um 4-4-2, que o Castilho fazia com o Victor mas no jogo em si ele vai para a esquerda e Arthur subia. Então geramos surpresa nas costas e aproveitamos um pouco melhor a velocidade de Janderson, a força de Victor e o Erick, também, com muita velocidade e habilidade. E exercemos uma pressão controlada, pudemos recuperar várias bolas”.

“A partir do 2 a 0 o time se cuidou um pouco mais, exageradamente para mim. O 2T a ideia era manter o resultado, recuar um pouco mais, mas o Fortaleza foi com tudo, fizeram o primeiro gol e a partir daí tivemos que apelar aos jogadores um pouco mais descansados para fazer o mesmo trabalho que estavam fazendo os demais. A estratégia foi anular e aproveitar. Creio que erramos várias situações no 2T que poderia decidir melhor, mas o importante é valorizar. Enfrentamos um grande rival, preparado, que tinha vantagem por tempo de treinamento juntos e nós estamos correndo atrás”, avaliou Morínigo.

ENTROSAMENTO

O Ceará perdeu muitas peças e contratou 13 reforços neste início de 2023. Morínigo ressalta as muitas mudanças e a necessidade de adaptação e entrosamento em campo.

“Temos que ter em conta que esse grupo é novo. Demora um tempo para se conhecer cada um, se entrosar tanto dentro como fora do campo. Se fizermos um comparativo com ano passado, por exemplo, do time mais titular que estava jogando, só há o Richardson que se mantém no time. E o Castilho que alternava bastante, Erick e Richard também. É um grupo que está se conhecendo, que no dia a dia está se fazendo mais família, que é o que precisamos ser. Ter um só objetivo, e hoje eles mostraram não só dentro de campo, mas fora também. É um grupo que quer chegar aos seus objetivos, que está focado em ser não uma boa equipe, e sim um grande grupo”, afirmou o treinador.

A vitória diante do maior rival garantiu ao Vovô a Taça Pedro Basílio, de melhor campanha no 1º turno do Campeonato Estadual. Ao todo, foram quatro vitórias e um empate.

“Da política, nos mantemos um pouco à parte. Sinceramente, nos afeta também porque estamos na estrutura do clube. Mas temos que focar no dia a dia, no que queremos fazer esse ano. É bom que a confiança cresça, foi um jogo especial. Clássico é importante. O momento é de desfrutar agora e que cada vez se some mais otimismo ao que estamos fazendo”, concluiu Morínigo.

O Alvinegro volta a campo no dia 14 de fevereiro, quando encara o Sport em rodada da Copa do Nordeste. O duelo será às 21h30, no Estádio Presidente Vargas.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: