Análise: Ceará acerta na estratégia, entra mais ligado no início e leva Clássico-Rei

O Ceará venceu o 1º Clássico-Rei de 2023 com uma atuação fulminante nos primeiros minutos. Não é simples abrir dois gols tão rápido em um clássico, e o Alvinegro conseguiu gols aos 8 e aos 9 minutos do 1º tempo, em lances que mostram uma atitude raramente vista em jogos deste tamanho, marcados pela cautela.

A equipe alvinegra conseguiu envolver o sistema defensivo do Fortaleza, com muita movimentação de Erick e Janderson pelos flancos, Guilherme Castilho pelo meio e Vitor Gabriel na referência. E vencendo os duelos capitais logo de início, o Vovô - claramente mais ligado no jogo - surpreendeu o favorito Fortaleza, abrindo uma vantagem considerável.

As escolhas de Morínigo para o Clássico-Rei se mostraram acertadas. Claramente o Vovô foi armado para contra-atacar de início, aproveitando os espaços cedidos pelo Tricolor de Aço. A torcida alvinegra pode ter 'estranhado' as ausências de Jean Carlos no meio e Luvannor na frente, mas Morínigo queria um meia mais marcador - Castilho - e um atacante mais veloz como Janderson. E deu certo.

Legenda: Erick fez grande partida e marcou o segundo gol do Ceará Foto: THIAGO GADELHA

A dupla Richardson e Arthur Resende deu boa sustentação logo de início, e com a saída rápida de bola com Guilherme Castilho, os pontas foram rapidamente acionados - Janderson e Erick - dificultando o encaixe da marcação leonina (Tinga e Bruno Pacheco perderam todos os duelos iniciais, além de Ceballos ficar exposto, cometendo a penalidade).

Mesmo após marcar o 2º gol, o Vozão continuou muito perigoso nos contra-ataques e perdeu a chance do 3º, com Janderson.

O Tricolor de Aço, demorou a entrar no jogo, certamente surpreendido pela ousadia alvinegra. A dificuldade de Pikachu, Pedro Rocha e Pochettino em criarem era nítida. Apenas Caio Alexandre e Galhardo fazia uma partida à altura.

Legenda: Desligado, o Fortaleza demorou a entrar no Clássico-Rei e só na etapa final diminuiu o placar Foto: THIAGO GADELHA

Ceará segura pressão

A etapa final de jogo foi diferente, com o Fortaleza entrando com outra atitude. A passividade inicial deu lugar a uma grande pressão. Logo com 2 minutos, Crispim - que havia entrado na vaga de Bruno Pacheco - mandou na área e Galhardo diminuiu.

Mas Vojvoda nem teve tempo que a mudança tivesse o efeito desejado, pois Crispim sentiu minutos depois e saiu.

Assim, a mudança foi mesmo de atitude, com o Fortaleza encurralando o Ceará em seu campo. Pikachu passou a aparecer mais com a ajuda de Júnior Santos - que entrou na 2º etapa - e Galhardo teve duas chances claras para empatar.

Legenda: O Vovô se defendeu com muita raça na etapa final e segurou o Fortaleza Foto: THIAGO GADELHA

O Ceará, que já não tinha mais o domínio e os contra-ataques à feição, até mudou com Hygor, Luvannor e Jean Carlos em campo, mas despediçou dois contra-ataques com finalizações dos dois últimos até os 25 minutos.

Já com Lucero - que pouco fez - e Romarinho - dando mais movimentação - o Leão pressionou até o fim, e ainda acertando o travessão.

Assim, com poucas saídas de contra-ataque, o Vovô precisou de muita concentração defensiva para conquistar o resultado. A jovem defesa com Gabriel Lacerda e David Ricardo foi bem, o goleiro Richard também, e o Ceará sai com um resultado gigante.

Para uma equipe que vivia momentos de muita pressão após classicos contra o Ferroviário, vencer o Sampaio Corrêa no último sábado e agora o Fortaleza, dá muito fôlego para Morínigo fixar seu time base como quer e mais confiança para a sequência da temporada.

Para o Fortaleza, as duas derrotas seguidas preocupam, pelas atuações, mas Vojvoda tem competencia e elenco para mudar o cenário.