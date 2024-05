CRB x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará enfrenta o CRB nesta quinta-feira (2), pela partida de ida da 3ª Fase da Copa do Brasil. A partida será no Rei Pelé, às 20h30 (horário de Brasília). O jogo de volta será no dia 23 de maio, às 21h30.

Como campeão da Copa do Nordeste no ano anterior, o Vovô faz sua estreia na Copa do Brasil já na 3ª Fase, pulando duas anteriores. O time alagoano precisou jogar, passando por Rio Branco/AC (0 a 0 fora de casa na 1ª Fase), e Athletic (2x0 no Rei Pelé na 2ª Fase).

Onde assistir

A partida será transmitida pelo Sportv e Premiere. Na rádio, a Verdinha acompanha com todos os detalhes, além do tempo real no Diário do Nordeste.

Palpites

Como chega o Ceará

Após o título cearense diante do Fortaleza, o Vovô vive fase complicada. A equipe alvinegra foi eliminada da Copa do Nordeste pelo Sport, e na Série B, ainda não venceu após duas rodadas: empatou com o Goiás em 1 a 1 no Castelão, e perdeu para o Mirassol/SP por 3 a 2 fora de casa na última segunda-feira (29).

A equipe alvinegra volta a jogar pela Série B diante do mesmo CRB, na segunda-feira, mas no Castelão, às 19 horas, pela 3ª rodada.

Depois da derrota no meio de semana para o Mirassol, o técnico Vagner Mancini admitiu que os desfalques pesaram, ao não contar com os atacantes Erick Pulga e Saulo, e o lateral-esquerdo Matheus Bahia.

“São jogadores importantes no contexto do Ceará hoje. Em virtude disso, a gente perdeu a saída de contra-ataque, a saída rápida. Demorávamos muito no primeiro tempo com a bola nos pés, muito em função das peças que entraram", declarou o treinador.

Assim, ele deve escolher substitutos diferentes dos que jogaram contra o Mirassol. Assim, Jorge Recalde e Facundo Castro devem ir para a reserva. Bruninho e Janderson, que entraram na etapa final e melhoraram o time, devem ganhar uma chance.

Como chega o CRB

O time alagoano está nas semifinais da Copa do Nordeste para enfrentar o Bahia, mas também vive um jejum de vitórias após o título estadual. Avançou no Nordestão nos pênaltis diante do Botafogo/PB após empate em 0 a 0, e na Série B, também ainda não venceu: perdeu para o Novorizontino/SP na estreia por 2 a 1 fora de casa e empatou com o Amazonas em casa em 0 a 0.

Para o duelo desta quinta-feira, o técnico Daniel Paulista conta com o retorno do zagueiro Saimon e do meia Gegê. O defensor pode retornar ao time e formar dupla com Fábio Alemão.

Prováveis escalações

CRB:

Matheus Albino; Hereda, Saimon (Gustavo Henrique), Fábio Alemão e William Formiga; Falcão, Caio César e Gegê; Mike, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico Daniel Paulista

Ceará:

Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Léo, Lucas Piton, Sforza, Hugo Moura, Pablo Galdames, Rayan, David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Ficha Técnica | CRB x Ceará

Data: 2/05/2024

Local: Rei Pelé

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Murilo Ugolini Klein - PR

Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos - PR

Assistente 2: Roberto Rivelino dos Santos Junior - PR

Árbitro de Vídeo: Carlos Eduardo Nunes Braga - RJ