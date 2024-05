Mancini lamenta derrota do Ceará e desabafa: 'insatisfeito com a minha equipe'

O Ceará foi derrotado pelo CRB no primeiro jogo da Terceira Fase da Copa do Brasil. As equipes se enfrentaram na noite desta quinta-feira (2), no Estádio Rei Pelé. João Neto marcou o único gol da partida nos minutos finais. Com isso, a equipe alagoana terá vantagem no segundo duelo. O técnico Vagner Mancini se mostrou bastante insatisfeito com a equipe, mas disse que disputa segue aberta.

"Um jogo amarrado. Não gostei da partida. Achei que as duas equipes acabaram pecando muito. Muitos erros de passe, muita marcação. O Ceará teve uma boa oportunidade quando estava em 0 a 0, acabou desperdiçando e acabou tomando um gol nos acréscimos. Mas a gente sabia que seria um jogo difícil, até pela forma como as equipes jogam. (...) A gente, hoje, não teve tantas oportunidades de gol como geralmente temos. Saio insatisfeito com a derrota e com a minha equipe que não fez aquilo que eu esperava. ", avaliou o treinador em coletiva de imprensa após a disputa.

"O CRB com uma marcação individual. O Ceará, mesmo sabendo, foi, durante boa parte do jogo, limitado por essa marcação. Tendo que fazer seu jogo circular, muitas vezes essa bola era circulada de forma lenta. O que acabava tirando a velocidade da nossa equipe. É um jogo, o CRB saiu na frente, mas ainda temos uma segunda partida e está tudo em aberto ainda", completou.

Com o resultado, o Alvinegro chegou ao sexto jogo sem vencer na temporada. São três empates e três derrotas. A última vitória ocorreu no dia 27 de março, na Fase de Grupos da Copa do Nordeste, contra o Itabaiana. As equipes voltam a se enfrentar na segunda-feira, dia 6 de maio, mas pelo Campeonato Brasileiro. O Alvinegro recebe o adversário na Arena Castelão. O duelo terá início às 19 horas (de Brasília). Mancini reforça que o grupo pode melhorar e cita desgaste físico.

"Espero que o Ceará jogue realmente o futebol que ele pode jogar. Nossa equipe, hoje, esteve abaixo na parte técnica. Não foi a equipe que nós estamos acostumamos a ver. Espero que volte a jogar o bom futebol, para que a gente tenha uma forma melhor de atuar não só no aspecto de organização, de marcação, como aspecto no técnico", explicou o Mancini.

"Foi muito mais em função desse desgaste físico. Até porque as duas equipes jogaram na segunda-feira também. A gente teve uma viagem nesse meio tempo. A gente volta a jogar também na segunda-feira. Então, é uma semana de desgaste físico e isso de certa forma tem um impacto na produção das equipes", finalizou.

