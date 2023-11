Projeto social oferece aulas de kitesurf gratuitas para jovens na Praia do Preá; veja detalhes

Com o objetivo de retomar o contato de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social com o esporte, por meio do mar, o Instituto SECI vai atender mais de 24 pessoas pessoas gratuitamente na Praia do Preá, oferecendo aulas de kitesurf para jovens da região, através do projeto Seci no Mar.

Em parceria com a Escola Raimunda Silveira, 50 jovens vão se formar nas primeiras turmas, que receberam um total de 30 horas de aula prática. Além de também terem participado de clínicas de formação, capacitação para o mercado de trabalho e montagens de equipamentos de segurança e auto resgate.

Nesse mês de novembro o projeto vai dar início a uma nova turma. Dessa vez, com 25 alunos da escola, que serão orientados por quatro instrutores de kitesurf e que já devem terminar a temporada velejando.

“Investindo no kitesurf, esporte que em 2024 estará nas Olimpíadas, o Instituto SECI garante mais oportunidades para que jovens nativos aprendam e encontrem no Esporte um caminho profissional, o que pode impulsionar toda a comunidade” afirma Guilherme Ferreira, presidente do Instituto SECI.