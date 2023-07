2ª Edição do Desafio Sertões Kitesurf no Preá acontece neste fim de semana

O Kitesurf que, nas Olimpíadas 2024, em Paris, se torna oficialmente um esporte olímpico, está recebendo ainda mais incentivos no point mundial preferido de kitesurfistas: o Preá. Uma evidência disso é a 2ª edição do Desafio Sertões Kitesurf, competição com inscrições gratuitas e caráter beneficente, que acontece neste sábado (22) a partir das 9h, na praia do Preá. Ao todo, serão 50 atletas das categorias Elite e Profissional participando das regatas.

“É uma prova de meritocracia, para dar a chance a quem não pode pagar pela inscrição para a prova mais aguardada do ano, que é o Sertões Kitesurf em setembro, com cinco dias de provas. Criamos esse desafio como uma forma de incentivar ainda mais o kite aqui na região”, explica Marcelo Gervini, diretor técnico da prova.

A iniciativa é do Sertões Kitesurf, que distribuirá aproximadamente R$70.000,00 (setenta mil reais) em prêmios para os primeiros, segundos e terceiros colocados em cada categoria (Elite e Pro), tanto no masculino quanto no feminino. “Conheci esse lugar por amor ao Kitesurf e meu desejo é torná-lo ainda melhor sempre”, diz Julio Capua, sócio do Sertões e CEO do Grupo Carnaúba, que investe no desenvolvimento turístico e imobiliário da região.

O Desafio Sertões Kitesurf 2023 acontece pelo segundo ano consecutivo e além de uma maioria cearense no grid, como Yaron Júnior, do Preá, atrai também atletas de Norte a Sul do país, entre eles Bia Silva, do Piauí, e Liege Laurentino de Santa Catarina, campeã de Big Air em 2022.

As inscrições são gratuitas pelo Instagram do Sertões Kitesurf (@sertoes.kitesurf)

Premiações:

2 Atletas de Elite + 2 Atletas Pro/masculino e feminino

• 1º lugar - os campeões recebem inscrição integral, no valor de R$9.800,00

• 2º lugar - recebem 50% de desconto na inscrição (equivalente a R$4.900,00)

• 3º lugar - recebem 25% de desconto na inscrição (equivalente a $2.450,000)