Sertões Kitesurf 2024 começa nesta quarta-feira no litoral cearense; veja detalhes

Começa nesta quarta-feira (23) no litoral cearense, a 4ª Edição do Sol Sertões Kitesurf 2024, o maior rally de kite do mundo. O evento terá novidades, a começar pelo ponto de partida para o desafio de quatro dias: o Jaguaribe Lodge & Kite, em Fortim, no Litoral Leste cearense.

Assim, os velejadores do Brasil e de outros cinco países largam de Fortim rumo a Aquiraz, no primeiro dos quatro dias de desafio do maior rally de kite do mundo.

Além de proporcionar um cenário privilegiado, o encontro entre o Rio Jaguaribe (o mais extenso do Ceará) e o mar, na Praia Canoe, vai testar os atletas das categorias Pro, Pro Business e Elite com a primeira perna de velejo em contravento (upwind).

“O primeiro dia já é mais exigente para a Pro e Elite, com o contravento no Jaguaribe, e um pouco mais tranquilo para a Adventure, que terá quilometragens maiores nos dias seguintes, em especial o terceiro. Na verdade são três provas em uma, considerando a Wing, mas com expectativa de bastante diversão para todos. O início no Litoral Leste é algo que trouxemos para incluir um desafio inédito no roteiro deste ano”, declarou Marcelo Gervini, diretor técnico do Sertões Kitesurf 2024

Legenda: Como já é tradição, a lista de inscritos para o Sol Sertões Kitesurf 2024 conta com grandes nomes da modalidade Foto: Alexandre Loureiro/Heusi Action

Superada essa dificuldade extra, será a vez de seguir rumo à Praia de Porto das Dunas, em Aquiraz. O Beach Park receberá os competidores com a Vila Kite e uma festa temática após 110 km de percurso, de cara o mais extenso desta edição. Para a Wing, que usa as pranchas do tipo Foil, serão 75 km.

A exemplo dos demais dias, os inscritos nas categorias Adventure, Master, Gran Master e Pro Jr. (até 17 anos) percorrerão um trecho de downwind (a favor do vento). Neste caso, de 45 km, concluído no Zebra Beach, em Uruaú, de onde seguirão com seus apoios para a Vila Kite. A equipe técnica comandada pelo diretor Marcelo Gervini desenhou um roteiro que promete diversão, ao mesmo tempo em que exigirá dos atletas conforme o nível técnico e o preparo físico. Fora da água, a descontração e os momentos de confraternização mais uma vez darão o tom.

Legenda: Fernando Fernandes volta a encarar o desafio do Sol Sertões Kitesurf Foto: Alexandre Loureiro/Heusi Action

Grandes nomes

Como já é tradição, a lista de inscritos para o Sol Sertões Kitesurf 2024 conta com grandes nomes da modalidade. A começar por um trio de maranhenses sinônimo de títulos e conquistas internacionais. Bruno Lobo vem de fazer história para o Brasil como primeiro representante brasileiro no kitesurf olímpico (na classe Fórmula Kite). Nos Jogos de Paris, foi o sexto colocado, um dos principais resultados da vela na competição. Lucas Fonseca é o atual campeão mundial da Juventude e bronze no Mundial Open. E Maria do Socorro Reis tem, no currículo, conquistas nos campeonatos Sul-Americano e Pan-Americano.

Os atletas cearenses mais uma vez marcam presença com a expectativa de manter a presença no pódio. Yaron Moura e Luiz Paulo Nascimento, o Luizinho, são dois dos principais candidatos à vitória na Pro.

“A expectativa é muito boa, vou competir com meus amigos, a meta é dar meu máximo para conseguir bons resultados. Nunca velejei nessa região de Fortim, vou procurar me acostumar às condições”, disse o cearense Luiz Paulo Nascimento, do Pro Masculino.

Categoria nova



Outra novidade para este ano é a criação da categoria Pro Business, destinada a velejadores que trabalham com o kite (instrutores, condutores de kite trips). Também nela a disputa promete ser equilibrada, com velejadores como Jailson Sena, Francisco de Sales e Francisco Dionatan, todos veteranos do Sol Sertões Kitesurf. Quem também conhece de sobra o desafio é Fernando Fernandes, que vive na região da Taíba.