Roberto Cláudio participa do Café da Oposição na Câmara Municipal de Fortaleza

Ex-prefeito recém-filiado ao União Brasil apresentou planos para as eleições de 2026 ao vereadores.

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
(Atualizado às 14:58)
PontoPoder
Foto de Roberto Cláudio e aliados na Câmara de Fortaleza.
Legenda: O encontro desta segunda-feira (10) foi o segundo realizado na Casa Legislativa.
Foto: Bruno Leite

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (União), visitou a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) para participar do Café da Oposição dos vereadores, nesta segunda-feira (10). Em conversa com jornalistas, o político deu declarações sobre as articulações da oposição para 2026 e teceu críticas à gestão da segurança pública no Estado.

Segundo o ex-mandatário, a iniciativa dos parlamentares em promover o encontro “demonstra o nível de maturidade e de responsabilidade, mas, principalmente, de força e ressonância política da oposição”. “Hoje, no estado do Ceará, os vereadores de oposição aqui na Câmara de Fortaleza têm feito um trabalho extraordinário”, elogiou.  

De acordo com ele, os aliados da Câmara de Fortaleza têm realizado o “trabalho de fiscalizar o que está acontecendo em Fortaleza pelas mãos da atual prefeitura e, ao mesmo tempo, de cobrar o que foi prometido diariamente na TV, em duas campanhas seguidas”, alegou — se referindo às duas últimas corridas eleitorais vencidas pelo grupo liderado pelo PT, em 2022 e 2024.

Ex-aliado do grupo governista, Roberto Cláudio justificou as críticas direcionadas, apesar de ter integrado essa aliança no passado. “A gente às vezes não namora, não se apaixona e depois se decepciona? Às vezes a gente não tem um amigo de uma vida inteira e se sente traído, se sente enganado? Isso faz parte da vida, e a política é do mesmo jeito”, pontuou.

teaser image
PontoPoder

Entre os holofotes e a crise interna, quais impasses o União Brasil tem a resolver no Ceará até 2026

teaser image
PontoPoder

Elmano diz que determinou polícia do Ceará a avançar contra facções 'com a força que for necessária'

Entre outras queixas, incluindo no campo econômico e da saúde pública, o membro do União Brasil falou da segurança pública, mencionando a realização de uma “carreata do crime”, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, na madrugada do último sábado (8).

“No sábado foi feita uma carreata lá em Caucaia para celebrar o pacto de bandidos pela paz. Um estado em que quem promove a paz é uma decisão dos bandidos e não uma ação efetiva do governo, é porque o estado já faliu”, pontuou.

Expectativa de força eleitoral para 2026

Roberto Cláudio fez ainda sinalizações animadoras, especialmente quanto ao tempo de propaganda que o agrupamento poderá ter no rádio e na televisão no próximo pleito. “A gente, pela primeira vez, terá um palanque de oposição com mais tempo de TV do que o do governo”, afirmou.

Indagado sobre sua participação na eleição de 2026, o ex-prefeito disse que irá “para a missão que for necessária”, conforme as definições da frente de oposição. “Quero me candidatar a um cargo eletivo na próxima eleição, isso não escondo de ninguém, porque sei que, com a força de um mandato eletivo, você tem muito mais capacidade de influenciar para melhor a vida das pessoas”, sustentou.

Ele também reforçou a postura adotada por Ciro Gomes, que afirma ser um “soldado do partido”. De acordo com o político, o ex-governador “entende a importância que tem nesse debate para o futuro do Ceará”. Na visão de Roberto Cláudio, o tucano deve ser candidato ao Governo do Ceará.

A filiação do ex-chefe do Executivo de Fortaleza ao União Brasil veio com a definição de que será conduzido à presidência do diretório municipal alencarino até o fim do ano. A sua chegada ao posto, entretanto, ocorre em um momento de cisão entre membros do partido no Ceará — inclusive de deputados federais como Fernanda Pessoa e Moses Rodrigues —, já que uma ala segue apoiando o governador Elmano de Freitas mesmo após o desembarque da legenda da base do Governo Lula.

Ao responder um questionamento feito durante a coletiva de imprensa, ele minimizou a divergência afirmando que acredita ser “muito salutar” que se resolva “questões internas pela conversa”, pelo “bom convencimento” e pelo “bom argumento”.

“Sei que isso acontecerá no momento correto”, completou, frisando haver uma “decisão consolidada” da cúpula do partido de que “o União Brasil será um partido de oposição no Ceará e no Brasil”.

Roberto Cláudio comentou também sobre correligionários que integram a base do prefeito Evandro Leitão (PT) em Fortaleza. Na Câmara Municipal, o vereador René Pessoa (União) vota com o governo municipal, enquanto o vereador licenciado Márcio Martins (União) ocupa a chefia da Secretaria Executiva Regional 2 da prefeitura da Capital.

“Vamos conversar para tentar também construir esse entendimento, mas certamente que a posição política do União Brasil aqui em Fortaleza é de oposição ao atual prefeito”, salientou. 

A reportagem acionou o Martins e Pessoa a fim de obter uma posição dos vereadores sobre o assunto. Não houve resposta até a última atualização deste texto. O conteúdo será atualizado caso haja alguma devolutiva.

Outras edições do Café da Oposição na CMFor

O encontro desta segunda-feira foi o segundo realizado na Casa Legislativa com o intuito de reunir os membros da oposição. O primeiro aconteceu em maio, marcando o reaparecimento do deputado federal André Fernandes (PL), que ficou fora da cena política após a derrota no segundo turno das eleições municipais de 2024.

Desta vez, marcaram presença os vereadores Inspetor Alberto (PL), Jorge Pinheiro (PSDB), Priscila Costa (PL), Marcelo Mendes (PL), PP Cell (PDT), Julierme Sena (PL) e Soldado Noélio (União). Além destes, estiveram presentes o deputado e vereador licenciado Pedro Matos (Avante) e os suplentes de vereador Lúcio Bruno (PDT) e Didi Mangueira (PDT).

Antes, em agosto, houve uma reunião entre os vereadores de oposição com o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB), como parte das mobilizações do grupo. Nos registros divulgados apareceram Pedro Matos, Inspetor Alberto, Marcelo Mendes, Priscila Costa, Jorge Pinheiro e PP Cell.

Após um momento a portas fechadas, o líder da oposição na Câmara Municipal, Jorge Pinheiro, alegou, em conversa com a imprensa, que o agrupamento “cada vez mais tem se fortalecido” e atuado de “maneira uníssona”. “O que temos visto é que muitas das nossas cobranças ao nível municipal têm surtido efeito”, destacou.

O vereador tucano anunciou que deve convidar o ex-ministro Ciro Gomes para a próxima edição do Café da Oposição na Câmara Municipal. “Não temos ainda a data marcada, mas temos, sim, já como parte do nosso cronograma convidar o nosso querido Ciro Gomes”, divulgou, afirmando que pretende promover o momento ainda em 2025.

Bruno Leite
Há 41 minutos
