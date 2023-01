Lula vai à Argentina em 1ª viagem ao exterior; veja o destino escolhido pelos presidentes anteriores

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarca neste domingo (22) na Argentina para cumprir uma série de agendas ao longo da semana em Buenos Aires. Essa é a primeira viagem internacional do petista desde o dia 1º de janeiro, quando tomou posse.

A escolha de visitar a nação comandado por Alberto Fernández sinaliza uma reaproximação do governo brasileiro com os países da América do Sul. Os antecessores de Lula na Presidência também tentaram passar mensagens na escolha do primeiro país a visitar.

No caso do petista, a expectativa é de que ele embarque por volta das 18 horas acompanhado dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, entre outras autoridades.

Agenda

Lula terá reunião com o presidente da Argentina e ainda participará da 7ª Cúpula de Chefas e Chefes de Estado da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac). O brasileiro deve tratar de assuntos como produção energética, atração de investimentos, preservação do meio ambiente e combate a crimes.

A presença na reunião da Celac indica uma mudança de rumo na política externa do Brasil. O país foi um dos fundadores do grupo que reúne 33 nações. Contudo, há dois anos, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou que deixaria a comunidade.

Ao longo dos próximos meses, Lula terá uma sequência de viagens internacionais para reaproximar o Brasil da comunidade internacional. Já na próxima quarta-feira (25), ele irá ao Uruguai para encontro com o presidente Luis Alberto Lacalle Pou.

Em fevereiro, o petista deve ir aos Estados Unidos e, no mês seguinte, visitará a China.

Primeira viagem internacional

Os antecessores de Lula também fizeram escolhas estratégias para o primeiro destino internacional. Alguns priorizam parceiros regionais, já outros optaram por participar de grandes eventos.

Confira a lista de viagens dos presidentes:

Jair Bolsonaro (PL) — Suíça

Legenda: Bolsonaro escolheu a Suíça como primeiro destino internacional Foto: Alan Santos/PR

O ex-presidente viajou a Davos, na Suíça, no dia 20 de janeiro de 2019 para participar do Fórum Econômico Mundial. À época, ele fez um breve pronunciamento em que repetiu o discurso eleitoral e prometeu uma abertura comercial do Brasil.

Diferentemente dos antecessores, Bolsonaro não priorizou viagens a países da América Latina. Ele também não visitou a África ao longo dos quatro anos em que esteve na Presidência.

Ao todo, o ex-presidente fez 24 viagens, visitando oito vezes os Estados Unidos ao longo do mandato. Este inclusive foi seu último destino, onde ele foi em 30 de dezembro, antes mesmo de terminar o mandato.

Michel Temer (MDB) — China

Legenda: Empossado como presidente, Michel Temer viajou à China Foto: Beto Barata/PR

Empossado em 31 de agosto de 2016 como presidente, após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), Temer embarcou no mesmo dia para participar de uma reunião da cúpula do G-20 na China.

No encontro com as maiores economias do mundo, Temer defendeu investimentos em infraestrutura e ofertou a produção agrícola brasileira para exportação.

Ao todo, o emedebista fez 22 viagens internacionais. Argentina, Estados Unidos e Paraguai foram os destinos mais recorrentes, para onde ele foi três vezes.

Dilma Rousseff (PT) — Argentina (2011) e Bolívia (2015)

Legenda: A Argentina foi o destino mais recorrente da maioria das presidentes brasileiros Foto: Roberto Stuckert Filho/PR

Eleita em 2010 e reeleita em 2014, a petista teve o segundo mandato interrompido. Contudo, em ambos os mandatos ela priorizou países vizinhos como destino inicial.

No primeiro mandato, a petista foi até a Argentina em 31 de janeiro. À época, ela declarou que a escolha do país então comandado por Cristina Kirchner foi para reforçar a aliança estratégica entre as duas nações.

No segundo mandato, Dilma viajou, em 22 de janeiro de 2015, para a posse do presidente da Bolívia, Evo Morales. Com a decisão de comparecer à cerimônia, a petista acabou não viajando a Davos, na Suíça, onde ocorria o Fórum Econômico Mundial.

A petista visitou a Argentina e os Estados Unidos seis vezes ao longo do tempo em que esteve na Presidência. Ao todo, ela fez cerca de 70 viagens ao exterior.

Lula (PT) — Equador (2003) e Equador (2007)

Legenda: Lula em viagem à China no 'Sucatão', como era chamado o antigo avião presidencial Foto: Antônio Milena/Agência Brasil

Presidente do Brasil por dois mandatos, Lula escolheu o Equador como primeiro destino nas duas ocasiões. Logo em seguida, nas duas vezes em que esteve à frente do Executivo nacional, ele seguiu para Davos, na Suíça, onde participou do Fórum Econômico Mundial.

Em 2003, ele participou da posse do presidente equatoriano Lucio Gutiérrez, em 15 de janeiro. Quatro anos depois, ele voltou ao país para a posse de Rafael Correa.

O petista foi o presidente brasileiro que mais viajou ao exterior. Durante os dois primeiros mandatos, ele fez 139 viagens internacionais para 80 países. O destino mais recorrente foi a Argentina, onde ele esteve 19 vezes.

Fernando Henrique Cardoso (PSDB) — Uruguai (1995) e Bolívia (1999)

Legenda: Ex-presidentes Brasileiros em avião Foto: Reprodução/Twitter/Fernando Collor

O ex-presidente do Brasil também priorizou países da América do Sul para as primeiras viagens internacionais. No primeiro mandato, ele viajou até Montevidéu, no Uruguai, para a posse de Julio María Sanguinetti como presidente, em 1º de março.

Já no segundo mandato o tucano esteve na Bolívia, em 9 de fevereiro de 1999, para a inauguração do gasoduto entre os dois países. O país mais visitado por Fernando Henrique como presidente, no entanto, foi a Argentina, onde ele esteve nove vezes.

Itamar Franco – Bolívia (1993)

Legenda: Ex-presidente Itamar Franco assumiu com a saída de Collor Foto: José Cruz/Agência Câmara

Empossado em 29 de dezembro de 1992, após o impeachment de Fernando Collor de Mello (PTB), Itamar Franco fez a primeira viagem internacional para a Bolívia, onde participou de um encontro de trabalho com o presidente Jaime Paz Zamora.

Ainda como interino, durante o afastamento de Collor, ele esteve em Senegal, em novembro de 1992, e visitou a Argentina e o Uruguai em dezembro daquele ano.

Fernando Collor de Mello (PTB) — Paraguai (1990)

Legenda: Collor simula que pilota avião durante seu mandato como presidente Foto: Arquivo Pessoal

Collor escolheu o Paraguai como primeiro destino internacional após ser eleito. Em 4 de junho de 1990, o presidente participou de um encontro com o então chefe do governo paraguaio, Andrés Rodríguez.

O presidente brasileiro ficou pouco mais de dois anos no cargo. Nesse tempo, visitou 20 países.