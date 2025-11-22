Diário do Nordeste
Quais ex-presidentes do Brasil já foram presos?

Linha do tempo reúne prisões de ex-presidentes, do caso mais recente aos registros históricos.

Escrito por
*Nathália Paula Braga. producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Montagem de todos os ex-presidentes que já foram presos.
Legenda: Nos últimos sete anos, quatro ex-presidentes brasileiros tiveram a prisão decretada em diferentes investigações.
Foto: Reprodução / Agência Brasil, AFP e Senado.

Nos últimos sete anos, quatro ex-presidentes brasileiros tiveram a prisão decretada em diferentes investigações. O número concentrado em um período curto chama atenção, mas não é um episódio isolado. O país, antes mesmo da redemocratização, já havia registrado detenções de ex-chefes do Executivo. 

A mais recente ocorreu neste sábado (22), com a decretação da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O Diário do Nordeste preparou uma linha do tempo que mostra quais ex-presidentes foram presos no Brasil.

10 Líderes que foram presos no Brasil: 

  • Jair Bolsonaro — 2025
  • Fernando Collor — 2025
  • Michel Temer — 2019
  • Lula da Silva — 2018 
  • Jânio Quadros — 1968 
  • Juscelino Kubitschek — 1968 
  • Café Filho — 1928
  • Artur Bernardes — 1932
  • Washington Luís — 1930
  • Hermes da Fonseca — 1922

Do planalto à prisão 

A foto mostra figuras políticas, cada um em um recorte vertical separado.
Legenda: Da esquerda para a direita, Jair Bolsonaro, Fernando Collor, Michel Temer e Luiz Inácio Lula da Silva.
Foto: Reprodução/ Agência Brasil e AFP.

 

Jair Bolsonaro — 2025

A prisão preventiva foi decretada neste sábado (22), em Brasília. A Polícia Federal estabeleceu a medida após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) convocar, na noite de sexta-feira (21), uma vigília de apoiadores em frente à casa do pai. 

Fernando Collor — 2025

A prisão ocorreu em Maceió, Alagoas, em abril de 2025. O ex-presidente cumpre pena em regime domiciliar desde maio por questões de saúde.

Michel Temer — 2019 

Temer foi preso em São Paulo em 21 de março de 2019, em ação da Operação Lava Jato. Ele não chegou a ser condenado e ficou quatro noites detido no prédio da Polícia Federal.

Lula da Silva — 2018 

Preso em 7 de abril de 2018, no âmbito da Lava Jato, Lula se entregou à Polícia Federal no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. Ele permaneceu preso por 580 dias.

Prisões sob o regime militar

A imagem mostra os ex-presidentes: Jânio Quadros e Juscelino Kubitschek.
Legenda: Os ex-presidentes: Jânio Quadros e Juscelino Kubitschek.
Foto: Reprodução / Planalto / Galeria de Presidentes.


Jânio Quadros — 1968 

O ex-presidente foi submetido a confinamento de 120 dias em Corumbá (MS), a partir de julho de 1968, após críticas ao regime militar.

Juscelino Kubitschek — 1968 

JK foi preso em 13 de dezembro de 1968, em um quartel de Niterói (RJ). Permaneceu detido por nove dias e depois cumpriu 30 dias de prisão domiciliar.

Assuntos Relacionados
Montagem de todos os ex-presidentes que já foram presos.
