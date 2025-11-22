Quais ex-presidentes do Brasil já foram presos?
Linha do tempo reúne prisões de ex-presidentes, do caso mais recente aos registros históricos.
Nos últimos sete anos, quatro ex-presidentes brasileiros tiveram a prisão decretada em diferentes investigações. O número concentrado em um período curto chama atenção, mas não é um episódio isolado. O país, antes mesmo da redemocratização, já havia registrado detenções de ex-chefes do Executivo.
A mais recente ocorreu neste sábado (22), com a decretação da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro.
O Diário do Nordeste preparou uma linha do tempo que mostra quais ex-presidentes foram presos no Brasil.
10 Líderes que foram presos no Brasil:
- Jair Bolsonaro — 2025
- Fernando Collor — 2025
- Michel Temer — 2019
- Lula da Silva — 2018
- Jânio Quadros — 1968
- Juscelino Kubitschek — 1968
- Café Filho — 1928
- Artur Bernardes — 1932
- Washington Luís — 1930
- Hermes da Fonseca — 1922
Do planalto à prisão
Jair Bolsonaro — 2025
A prisão preventiva foi decretada neste sábado (22), em Brasília. A Polícia Federal estabeleceu a medida após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) convocar, na noite de sexta-feira (21), uma vigília de apoiadores em frente à casa do pai.
Fernando Collor — 2025
A prisão ocorreu em Maceió, Alagoas, em abril de 2025. O ex-presidente cumpre pena em regime domiciliar desde maio por questões de saúde.
Michel Temer — 2019
Temer foi preso em São Paulo em 21 de março de 2019, em ação da Operação Lava Jato. Ele não chegou a ser condenado e ficou quatro noites detido no prédio da Polícia Federal.
Lula da Silva — 2018
Preso em 7 de abril de 2018, no âmbito da Lava Jato, Lula se entregou à Polícia Federal no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. Ele permaneceu preso por 580 dias.
Prisões sob o regime militar
Jânio Quadros — 1968
O ex-presidente foi submetido a confinamento de 120 dias em Corumbá (MS), a partir de julho de 1968, após críticas ao regime militar.
Juscelino Kubitschek — 1968
JK foi preso em 13 de dezembro de 1968, em um quartel de Niterói (RJ). Permaneceu detido por nove dias e depois cumpriu 30 dias de prisão domiciliar.
Prisões na República Velha
Café Filho — 1928
Foi preso pela primeira vez em 1928, à época líder de um órgão de oposição aos governos federal e estadual. Ele acabou detido no quartel da polícia em Natal, Rio Grande do Norte. Café Filho permaneceu no local por 70 dias.
Artur Bernardes — 1932
O ex-presidente foi preso entre 23 de setembro e 4 de dezembro de 1932, em Araponga (MG), por participação na Revolução Constitucionalista.
Washington Luís — 1930
Deposto pela Revolução de 1930, Washington Luís foi preso no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, entre 24 de outubro e 20 de novembro daquele ano.
Hermes da Fonseca — 1922
Hermes da Fonseca foi preso duas vezes em julho de 1922. A primeira detenção ocorreu no dia 2, e ele foi solto no dia seguinte. A segunda prisão, em 7 de julho, ocorreu após críticas ao presidente Epitácio Pessoa.
*Estagiária sob supervisão da jornalista Lorena Cardoso.