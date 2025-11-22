Quais ex-presidentes do Brasil já foram presos?

Nos últimos sete anos, quatro ex-presidentes brasileiros tiveram a prisão decretada em diferentes investigações. O número concentrado em um período curto chama atenção, mas não é um episódio isolado. O país, antes mesmo da redemocratização, já havia registrado detenções de ex-chefes do Executivo.

A mais recente ocorreu neste sábado (22), com a decretação da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O Diário do Nordeste preparou uma linha do tempo que mostra quais ex-presidentes foram presos no Brasil.

10 Líderes que foram presos no Brasil:

Jair Bolsonaro — 2025

Fernando Collor — 2025

Michel Temer — 2019

Lula da Silva — 2018

Jânio Quadros — 1968

Juscelino Kubitschek — 1968

Café Filho — 1928

Artur Bernardes — 1932

Washington Luís — 1930

Hermes da Fonseca — 1922

Do planalto à prisão

Legenda: Da esquerda para a direita, Jair Bolsonaro, Fernando Collor, Michel Temer e Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: Reprodução/ Agência Brasil e AFP.



Jair Bolsonaro — 2025

A prisão preventiva foi decretada neste sábado (22), em Brasília. A Polícia Federal estabeleceu a medida após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) convocar, na noite de sexta-feira (21), uma vigília de apoiadores em frente à casa do pai.

Fernando Collor — 2025

A prisão ocorreu em Maceió, Alagoas, em abril de 2025. O ex-presidente cumpre pena em regime domiciliar desde maio por questões de saúde.

Michel Temer — 2019

Temer foi preso em São Paulo em 21 de março de 2019, em ação da Operação Lava Jato. Ele não chegou a ser condenado e ficou quatro noites detido no prédio da Polícia Federal.

Lula da Silva — 2018

Preso em 7 de abril de 2018, no âmbito da Lava Jato, Lula se entregou à Polícia Federal no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. Ele permaneceu preso por 580 dias.

Prisões sob o regime militar

Legenda: Os ex-presidentes: Jânio Quadros e Juscelino Kubitschek. Foto: Reprodução / Planalto / Galeria de Presidentes.



Jânio Quadros — 1968

O ex-presidente foi submetido a confinamento de 120 dias em Corumbá (MS), a partir de julho de 1968, após críticas ao regime militar.

Juscelino Kubitschek — 1968

JK foi preso em 13 de dezembro de 1968, em um quartel de Niterói (RJ). Permaneceu detido por nove dias e depois cumpriu 30 dias de prisão domiciliar.

Prisões na República Velha

Legenda: Os ex-presidentes: Café Filho, Artur Bernardes, Washington Luís, Hermes da Fonseca. Foto: Reprodução / Planalto / Galeria de Presidentes.



Café Filho — 1928

Foi preso pela primeira vez em 1928, à época líder de um órgão de oposição aos governos federal e estadual. Ele acabou detido no quartel da polícia em Natal, Rio Grande do Norte. Café Filho permaneceu no local por 70 dias.

Artur Bernardes — 1932

O ex-presidente foi preso entre 23 de setembro e 4 de dezembro de 1932, em Araponga (MG), por participação na Revolução Constitucionalista.

Washington Luís — 1930

Deposto pela Revolução de 1930, Washington Luís foi preso no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, entre 24 de outubro e 20 de novembro daquele ano.

Hermes da Fonseca — 1922

Hermes da Fonseca foi preso duas vezes em julho de 1922. A primeira detenção ocorreu no dia 2, e ele foi solto no dia seguinte. A segunda prisão, em 7 de julho, ocorreu após críticas ao presidente Epitácio Pessoa.



*Estagiária sob supervisão da jornalista Lorena Cardoso.