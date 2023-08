Nordeste receberá investimentos de R$ 700 bilhões do Novo PAC; veja obras por estado

O Nordeste será a segunda região que mais receberá recursos do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Os nove estados serão responsáveis por investimentos de R$ 700,4 bilhões nos próximos anos, ou 41,2% de R$ 1,7 trilhão prometido pelo Governo Federal para a iniciativa.

Os dados foram divulgados na manhã desta sexta-feira (11) pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) e atualizados após o lançamento oficial do Novo PAC no Theatro Municipal do Rio de Janeiro pelo presidente Lula e ministros. Apenas o Sudeste receberá mais investimentos pelo programa, cerca de R$ 760 bilhões.

No caso do Nordeste, os recursos estão direcionados para obras prioritárias para a região. Isso inclui principalmente a infraestrutura de modais de transporte, como a conclusão de duplicações em rodovias federais, da Ferrovia Transnordestina e da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL).

Segurança hídrica também está enquadrada nos investimentos. Melhorias nos eixos da transposição do Rio São Francisco e a construção de açudes e adutoras serão priorizadas.

Um ponto em comum dos nove estados é o Minha Casa, Minha Vida. De acordo com a Secom, o Novo PAC também destinará recursos para o programa de moradias populares, além de financiar a compra de imóveis no Nordeste.

Sergipe será o estado que mais receberá investimentos do programa: R$ 136,6 bilhões serão repassados ao longo dos próximos anos. Bahia fica na segunda posição, com R$ 119,4 bilhões em aporte.

Vale lembrar que R$ 1,7 trilhão do Governo Federal será dividido em duas partes: R$ 1,3 trilhão até dezembro de 2026 — fim do terceiro mandato de Lula como presidente — e outros R$ 320,5 bilhões após 2026.

Conforme a Secom, “os investimentos previstos no Novo PAC com recursos do Orçamento Geral da União (OGU) somam R$ 371 bilhões; o das empresas estatais, R$ 343 bilhões; financiamentos, R$ 362 bilhões; e setor privado, R$ 612 bilhões”.

VEJA O RANKING DE INVESTIMENTOS NO NORDESTE:

Sergipe: R$ 136,6 bilhões Bahia: R$ 119,4 bilhões Maranhão: R$ 93,9 bilhões Pernambuco: R$ 91,9 bilhões Ceará: R$ 73,2 bilhões Piauí: R$ 56,5 bilhões Alagoas: R$ 47 bilhões Rio Grande do Norte: R$ 45,1 bilhões Paraíba: R$ 36,8 bilhões

CONFIRA OS INVESTIMENTOS PRIORITÁRIOS EM CADA ESTADO:

ALAGOAS

​Duplicação da BR-101; Duplicação do Arco Metropolitano de Maceió; Canal do Sertão Alagoano — Trecho 5; Novo Hospital Metropolitano do Agreste, em Arapiraca; Moradias do Minha Casa, Minha Vida.

BAHIA

​Duplicação da BR-101 (da divisa de Sergipe à Feira de Santana); Duplicação da BR-116 (de Serrinha à Feira de Santana); Duplicação da BR-242 (de Barreiras a Luis Eduardo Magalhães); Contorno Norte de Feira de Santana; Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL); Duplicação da Estrada do Derba — BRT Águas Claras até o Subúrbio; Conclusão das barragens Catolé, Morrinhos, Baraúnas e Rio da Caixa; Conclusão da Adutora da Fé; Moradias do Minha Casa, Minha Vida.

CEARÁ

Duplicação da BR-116 (de Pacajus até Boqueirão do Cesário, em Beberibe, e depois até Tabuleiro do Norte); Conclusão da Ferrovia Transnordestina — Trecho no Ceará até o Porto do Pecém; Duplicação do Eixão das Águas do Ceará; Cinturão das Águas do Ceará — Trecho I, o Ramal do Salgado; Moradias do Minha Casa, Minha Vida.

MARANHÃO

Adequação da BR-135/316 (de Miranda do Norte a Timon); Duplicação da BR-010 (de Imperatriz à Açailândia); Universalização do abastecimento de água em Barreirinhas, Imperatriz e São Luís; Moradias do Minha Casa, Minha Vida.

PARAÍBA

Duplicação da BR-230 (de Campina Grande a Farinha); Adequação da BR-230 (de Cabedelo a Oitizeiro); Vertentes Litorâneas da Paraíba (Trechos I e II); Hospitais de Clínicas e Traumatologia do Sertão Paraibano, em Patos; Moradias do Minha Casa, Minha Vida.

PERNAMBUCO

Conclusão da Ferrovia Transnordestina (Trecho de Salgueiro até o Porto do Suape); Adequação da BR-423 (de São Caetano a Lajedo); Adequação da BR-104 (de Caruaru a divisa com a Paraíba); Conclusão da segunda fase da adutora do Pajeú; Conclusão da primeira etapa da adutora do Agreste Pernambucano (1ª Etapa); Moradias do Minha Casa, Minha Vida.

PIAUÍ

Duplicação da BR-343 (de Teresina a Altos); Construção da BR-330 (da divisa com o Maranhão ao entroncamento da PI-392 e depois do entroncamento da PI-397 a Ponto de Ribeiro Gonçalves); Conclusão da adutora de Jaicós; Conclusão da barragem Nova Algodões; Moradias do Minha Casa, Minha Vida.

RIO GRANDE DO NORTE

​Duplicação da BR-304 (na Reta Tabajara); Duplicação da BR-304 (Mossoró no entroncamento da RN-016); Duplicação da BR-304 (entroncamento da RN-120 e depois no entroncamento da BR-226); Conclusão da Barragem Oiticica; Conclusão do Ramal do Apodi; Novo Hospital de Urgências e Emergências em Trauma e Neurocirurgia em Parnamirim; Moradias do Minha Casa, Minha Vida.

SERGIPE