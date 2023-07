Lula pede celeridade a empresários ao anunciar 1ª obra do PAC

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta segunda-feira (3), o início da primeira etapa das obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), que integram o novo Plano Anual de Contratações (PAC). O trecho ferroviário em questão deve conectar a cidade de Caetité, no sudoeste da Bahia, a Ilhéus, no sul do estado.

De acordo com o G1, o trecho terá 537 quilômetros de extensão e deve atravessar 19 municípios. As obras serão tocadas pela Bahia Mineração (Bamin), empresa que arrematou a concessão da construção em leilão. O prazo para a conclusão da etapa é até 2027, mas Lula pediu celeridade aos empresários para a entrega da obra.

"Eu quero fazer um pedido aos empresários: vocês têm que entregar a ferrovia antes do dia 31 de dezembro de 2026. Façam um pouco de hora extra, trabalhem no final de semana, se for necessário, para que a gente possa inaugurar logo. Se não, a gente corre o risco de uma outra 'coisa ruim' voltar nesse País, e ela [Fiol] ficar parada outra vez", disse o presidente durante a cerimônia que demarcou o início da construção, em Ilhéus, no litoral baiano.

Além disso, Lula lembrou que o País deixou de investir em formação de engenheiros ferroviários e na indústria desse modal. "Esse país não produz mais trilhos. Aliás, esse país não produzia mais dormente. Eu lembro que nós criamos a maior fábrica de dormente do mundo quando começamos a fazer a Transnordestina. E ela hoje parou. A CSN [Companhia Siderúrgica Nacional] há 40 anos produzia trilhos, hoje não produz mais", comentou o presidente.

"É uma vergonha um país do tamanho do Brasil, que quer ter uma malha ferroviária para facilitar o transporte da sua riqueza, ter que importar trilho de outro país, com a quantidade de minério de ferro que nós temos e a quantidade de siderúrgicas que nós temos. Isso é um desafio para nós, o Brasil está importando trilhos quando poderia produzir aqui", observou o chefe do Executivo nacional.

Ferrovia de Integração Oeste-Leste

No total, a Fiol terá três trechos, com 1,5 mil quilômetros de extensão. A ideia é que a ferrovia conecte o futuro Porto de Ilhéus à cidade de Figueirópolis, no Tocantins, fazendo conexão com a Ferrovia Norte-Sul.

Legenda: A Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) é composta por três trechos Foto: Ministério da Infraestrutura

A estrutura servirá para escoar milhares de toneladas de minério da região Sul da Bahia e de grãos da região oeste.

Concessões

Junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o Governo Federal busca a concessão dos outros dois trechos da Fiol: a Fiol II, entre Caetité e Barreiras, com obras em andamento, e a Fiol III, de Barreiras a Figueirópolis, que ainda aguarda a licença de instalação.