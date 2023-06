Lula promete novo programa de 'grandes obras de infraestrutura' para julho

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que um programa de "grandes obras de infraestrutura" será lançado pelo Governo Federal a partir do dia 2 de julho. O anúncio foi feito pelo chefe do Executivo nacional em entrevista à Empresa Brasil de Comunicação (EBC) na manhã desta terça-feira (13).

"A gente resolveu recriar essas políticas públicas para, a partir de 2 de julho, lançar um programa de grandes obras de infraestrutura em todas as áreas", afirmou Lula no programa "Conversa com o Presidente".

Segundo o G1, o programa a que o presidente se refere tem sido chamado internamente no Governo de "Novo PAC", em alusão ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), uma das marcas das gestões petistas anteriores.

Minha Casa, Minha Vida

Na entrevista à EBC, Lula também disse que precisa fazer o programa habitacional 'Minha Casa, Minha Vida' para pessoas de classe média.

"Nós precisamos fazer não apenas o 'Minha Casa, Minha Vida' para as pessoas mais pobres. Precisamos fazer o 'Minha Casa, Minha Vida' para a classe média. O cara que ganha R$ 10 mil, R$ 12 mil, R$ 8 mil, esse cara também quer ter uma casa e quer ter uma casa melhor", afirmou o presidente.

"Vamos ter que pensar em todos os segmentos da sociedade para fazer com que as pessoas se sintam contempladas pelo Governo", acrescentou.