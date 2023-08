Elmano de Freitas participa de lançamento do Novo PAC nesta sexta (11), no Theatro Municipal do RJ

O governador Elmano de Freitas (PT) participa, na manhã desta sexta-feira (11), do lançamento do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). A solenidade, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Sila (PT), ocorre no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e reúne, pelo menos, 20 governadores brasileiros.

Alguns gestores do Sul e Sudeste estão ausentes, incluindo o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) — que, nesta semana, comparou os estados do Nordeste e do Norte a "vaquinhas que produzem pouco", declaração rebatida por chefes do Executivo e parlamentares da região.

O novo PAC destinará R$ 73,2 bilhões para destravar obras no Ceará. Dentre elas, algumas das obras consideradas prioritárias por Elmano, como a duplicação da BR-116 e a conclusão da Transnordestina.

No total, segundo o governo federal, o programa investirá cerca de R$ 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil, sendo mais de R$ 1,3 trilhão até 2026 e mais de R$ 300 bilhões após esse ano.

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e parlamentares cearenses também participam da solenidade. Líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), ressalta a importância do programa federal para o Ceará. "Forte parceria entre Governo Federal, governo do Ceará, municípios, setor privado e movimentos sociais, é a marca do programa para acelerar o crescimento", destacou.

Veja como será distribuído os recursos no Ceará: