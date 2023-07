Os bastidores da decisão que pode trazer um ITA para Fortaleza

A chegada de um Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em Fortaleza pode deixar de ser um sonho distante para se tornar realidade. As movimentações de bastidores atuam nesse sentido.

A notícia da instalação de um ITA no Ceará tem gerado especulações e curiosidade por parte do setor produtivo e da educação.

Além de criar uma agenda econômica, por conta da alta procura de estudantes de todo o País, o Instituto forma profissionais especialistas no campo das exatas – área sedenta por novos especialistas.

A instalação do equipamento educacional em Fortaleza ainda não está com martelo batido, mas é discutido no âmbito do primeiro escalão em Brasília.

A possibilidade da concretização do projeto foi iniciada em uma conversa entre os ministros Camilo Santana (Educação) e José Mucio (Defesa).

A coluna apurou que o Ministério da Defesa – que gerencia o Instituto – já estava realizando estudos para instalar um ITA no Nordeste.

Logo que o ministro Camilo Santana "descobriu" que o financiamento de um Instituto Tecnológico de Aeronáutica tinha a participação econômica do Ministério da Educação (MEC), as conversas foram iniciadas entre ambos com a escalação de Fortaleza.

O MEC está "tomado" por cearenses. Além de Camilo na chefia da pasta, tem Izolda Cela na Secretaria Executiva do Ministério da Educação e Fernanda Pacobahyba na presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O que se sabe, inclusive, é que as cifras para a criação do novo ITA deve passar pelas mãos de Fernanda Pacobahyba, no FNDE – Fundo responsável pela execução de obras de educação no País.

Burocraticamente, é o Ministério da Defesa que responde pelo Instituto. Oficialmente, ainda não há garantias de que o equipamento será instalado em Fortaleza. No entanto, a mensagem política fortalece esse indicativo.

O que facilita para esse entendimento também é o espaço reservado para a construção: a base aérea de Fortaleza, no bairro Aeroporto, que hoje está subutilizada.

Legenda: A Base Aérea de Fortaleza pode receber a unidade do ITA no Ceará Foto: Fabiane de Paula

É claro que a interlocução do ministro Camilo Santana, e a influência que o cearense tem diante do presidente Lula, pode interferir positivamente para o Ceará.

ITA

O ITA forma profissionais nas áreas de Engenharia Aeronáutica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecânica-Aeronáutica, Engenharia Civil-Aeronáutica, Engenharia de Computação e

Engenharia Aeroespacial.

Uma das razões pela força da Capital cearense ganhar a nova sede é a quantidade de alunos do Ceará aprovados nos vestibulares todos os anos.

No ano passado, 36% dos aprovados no ITA estudaram em Fortaleza. Dados do próprio Instituto mostram que, nas seleções entre 2012 e 2022, alunos de Fortaleza garantiram 543 das 1.478 vagas disponíveis.

