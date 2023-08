Lula ‘reformula’ agenda e visita o Ceará no dia 1º de setembro, diz líder do Governo

Depois de anunciar a suspensão da agenda do presidente Lula (PT) no Ceará no dia 1º de setembro, o líder do Governo na Câmara dos Deputados, o deputado federal José Guimarães (PT), voltou atrás e disse que o mandatário estará em Fortaleza na próxima sexta-feira (1º).

Segundo Guimarães, parte da agenda prevista, no entanto, foi adiada.

José Guimarães (PT) Líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados “O presidente Lula reformulou a agenda e, a visita que havia sido adiada, irá acontecer. Lula participa na próxima sexta-feira (1), às 16 horas, da comemoração dos 25 anos do CREDIAMIGO do Banco do Nordeste. O evento ocorrerá na sede do BNB, em Fortaleza. A visita às obras da Ferrovia Transnordestina ocorrerá em outra oportunidade”

Inicialmente, a ideia era que Lula visitasse também a cidade de Iguatu, no Centro-Sul do Estado.

Lula no Ceará

Em agosto deste ano, a visita do presidente ao Ceará chegou a ser anunciada, mas também foi desmarcada porque o mandatário enfrentava problemas de saúde.

Lula esteve no Ceará no último dia 12 de maio, acompanhado do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), para anunciar a retomada de obras da Educação em todo o Brasil e lançar o programa de Escolas de Tempo Integral.

Na ocasião, ele visitou a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Johnson, em Fortaleza, onde anunciou o programa Escolas de Tempo Integral, e participou de evento na cidade do Crato, no Cariri, para assinar o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Atenção Básica.