Visita de Lula ao Ceará no dia 1º de setembro está suspensa, anuncia líder do Governo

A visita do presidente Lula (PT) ao Ceará no próximo dia 1º de setembro foi suspensa. A informação foi anunciada pelo líder do Governo na Câmara dos Deputados, deputado federal José Guimarães (PT). O motivo não foi informado.

O presidente tinha duas agendas previstas marcadas no Estado. A primeira seria em Fortaleza para comemorar os 25 anos do programa Crediamigo e os 18 anos do Agroamigo, do Banco do Nordeste (BNB). Em seguida, ele iria ao município de Iguatu, na região Centro-Sul do Ceará, para visitar as obras da ferrovia Transnordestina.

Uma nova data será anunciada em breve, segundo o líder.

A visita do presidente está sendo ventilada desde junho. Em agosto, uma data chegou a ser confirmada, mas também foi desmarca. A última vez que Lula esteve no Ceará foi em 12 de maio, acompanhado do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), para anunciar a retomada de obras da Educação em todo o Brasil e lançar o programa de Escolas de Tempo Integral.

Na ocasião, ele visitou Escola de Ensino Médio em Tempo Integra (EEMTI) Johnson, em Fortaleza, onde anunciou o programa Escolas de Tempo Integral, e participou de evento no Cariri para assinar o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Atenção Básica.