Lula deve cumprir agenda no Ceará dia 4 de agosto, diz José Guimarães

No próximo dia 4 de agosto, o presidente Lula (PT) deve fazer sua segunda visita ao Ceará neste ano. A informação foi confirmada pelo deputado federal e líder do Governo na Câmara, José Guimarães (PT). De acordo com o parlamentar, o chefe do Executivo federal estará em Fortaleza.

“Provavelmente, ‘né’, Elmano, dia 4, Lula vai estar em Fortaleza, e eu queria, neste momento, celebrar esse grande governo que Lula faz”, disse o líder do Governo durante o lançamento do plano Safra da Agricultura Familiar no Nordeste, em Fortaleza, na manhã desta segunda-feira (17).

O aliado do presidente, no entanto, não detalhou o que Lula fará no Estado durante a visita.

No último dia 12 de maio, Lula chegou pela primeira vez ao Ceará no 3º mandato. Acompanhado do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), ele esteve em Fortaleza e em Crato para cumprir agenda na área da Educação.

Na Capital, ele visitou Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Johnson, no bairro Luciano Cavalcante. Em seguida, no Centro de Eventos do Ceará, no bairro Edson Queiroz, anunciou o Programa Escolas em Tempo Integral. Já no Cariri, Lula assinou o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Atenção Básica.

À época, o petista disse que pretendia voltar ao Ceará em junho, o que acabou não ocorrendo.

A reportagem procurou a Secretaria de Comunicação Social (Secom) do Governo Lula e aguarda retorno.

