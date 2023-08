Camilo aposta que até o fim de setembro Lula possa anunciar sede do ITA no Ceará

A constante dança das cadeiras na Esplanada dos Ministérios desde a redemocratização no país fez com que muitos ministros de governo passassem quase despercebidos em suas estadias no cargo. Não é fácil deixar uma marca perene, especialmente no estado onde está fincada a base eleitoral do auxiliar do presidente. Camilo Santana quer evitar estar na lista dos imperceptíveis. E a marca que ele pode deixar ao Ceará é a sede do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), caso se confirme.

O Instituto, diga-se de passagem, é de responsabilidade do Ministério da Defesa. No entanto, o MEC, sob comando de Camilo, tem sido protagonista nos debates – ainda iniciais – para a implantação da unidade de um dos cursos de engenharia mais concorridos do país.

No mês passado, uma portaria foi assinada pelos dois ministérios para iniciar os estudos técnicos visando à implantação de uma unidade do ITA no Ceará. A também cearense Fernanda Pacobahyba, presidente do FNDE, integra o grupo responsável pelos debates.

A ideia é que os cursos funcionem na Base Aérea de Fortaleza. Nesta semana, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, deve visitar Fortaleza para tratar do assunto.

Não é apenas pela vontade dos líderes cearenses que a unidade pode vir ao estado. Os resultados dos vestibulares mostram que mais de 30% dos alunos são cearenses ou se prepararam para o curso no Ceará.

Camilo Santana está otimista e aproveita a ocasião em que o presidente Lula também quer sinalizar positivamente para o Nordeste. O ministro da Educação afirmou que os técnicos estão trabalhando para que, até o fim de setembro, Lula visite o Ceará para anunciar a consolidação do projeto.

"O presidente Lula está empolgado. O ministro Mucio (da Defesa, ao qual o ITA é vinculado) também está empolgado. (...) Espero que até o final de setembro ou em outubro o presidente Lula possa oficializar o anúncio, e eu estou ansioso para revelar esse importante legado para o povo cearense."

Desafios

A única sede do ITA, em São José dos Campos, interior de São Paulo, está localizada na área geográfica da sede da Embraer, a empresa especializada no setor de aviação no Brasil. A criação de um polo do Instituto no Ceará gerará a necessidade de atrair empresas desse setor.

O ministro cogita a possibilidade, inclusive, de estudos na área de transição energética e energias renováveis, como o Hidrogênio Verde. A conferir.