Elmano assina acordo de cooperação técnica para instalação do ITA no Ceará

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), assinou, nesta terça-feira (28), o acordo de cooperação técnica para a implantação do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará. O anúncio foi feito através das redes sociais.

A unidade funcionará na Base Aérea de Fortaleza (BAFZ) e as obras serão realizadas pelo Governo do Estado. O termo de cooperação técnica estabelece o repasse de recursos do Governo Federal para o Governo do Ceará, que irá executar as reformas necessárias na Base Aérea.

O acordo foi assinado pelo governador Elmano, pelo ministro da Defesa, José Múcio, pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e pelo comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno.

"É uma grande conquista para os cearenses. Os estudantes do nosso estado já representam 40% dos aprovados no vestibular do ITA", declarou o governador. "É um investimento muito importante para a educação e o desenvolvimento científico do Ceará. Estou muito feliz porque a escolha do nosso estado é estratégico para o nosso desenvolvimento", pontuou.