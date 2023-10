Lula diz que virá ao Ceará em dezembro anunciar a implantação de uma unidade do ITA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta terça-feira (31), que virá ao Ceará em dezembro para anunciar a instalação de uma unidade do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em Fortaleza. O anúncio foi feito durante a ‘live’ semanal do presidente nas redes sociais.

A unidade do ITA no Ceará já teve a fase inicial de estudo de viabilidade concluída e agora espera aprovação presidencial para avançar. Pela declaração do presidente, a decisão política de implantação da escola já foi tomada.