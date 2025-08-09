Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Baú da Política: José Walter, o prefeito que criou e emprestou o nome para bairro de Fortaleza

O Diário do Nordeste explora a história política e social do Ceará a partir do legado de políticos que dão nomes a bairros da Capital

Escrito por
Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
PontoPoder
Ilustração com José Walter e bairro ao fundo
Foto: Louise Dutra

Era o início dos anos 1970, quando nasceu, em Fortaleza, uma ocupação diferente do que existia até então na Capital. Com casas padronizadas, todas com quintal, ruas repletas de árvores e vias setorizadas por letras e números, surgia, assim, o maior conjunto habitacional da América Latina, que posteriormente se tornaria um dos mais conhecidos bairros de Fortaleza, o Conjunto Prefeito José Walter. O curioso é que o batismo oficial como bairro ocorreu de uma forma incomum para os dias atuais, quando o homenageado ainda estava exercendo o cargo de prefeito.

Localizado ao lado do Mondubim, a partir de um terreno comprado pela Prefeitura de Fortaleza ainda em 1960 para atender à crescente demanda por moradia, o conjunto habitacional é inicialmente chamado de Núcleo Habitacional Integrado do Mondubim, mas logo é renomeado em reconhecimento ao idealizador do projeto

Esta reportagem, que inaugura o “Baú da Política — Especial Bairros” de Fortaleza, relembra a história e o legado de “Zé Walter”. Nesta série de reportagens, o Diário do Nordeste explora a história política e social do Ceará a partir do legado de políticos que dão nomes a bairros da Capital.

Veja também

teaser image
Ingrid Coelho

Chegada de novos empreendimentos muda dinâmica do José Walter e deve continuar impactando a região

teaser image
Ceará

Em meio à campanha acirrada em Fortaleza, Lula entrega 1,2 mil casas e conclui residencial 'gigante'

QUEM FOI O PREFEITO JOSÉ WALTER?

Natural de Capistrano, o engenheiro civil José Walter Cavalcante governou Fortaleza entre 1967 e 1971, indicado pelo então presidente Costa e Silva, durante o regime militar. O cearense carregava no currículo a experiência como diretor da Estrada de Ferro Fortaleza-Baturité. Esse “perfil técnico” pesou quando os militares foram escolher o novo prefeito da Cidade. 

Ex-prefeito de Fortaleza, José Walter Cavalcante, com trecho do bairro ao fundo
Legenda: Ex-prefeito de Fortaleza, José Walter Cavalcante
Foto: Arquiv/Luis Carlos Moreira (22/8/99)

À frente da Prefeitura, ele comandou obras marcantes e, algumas vezes, controversas, como define o professor, historiador e ex-vereador de Fortaleza, Evaldo Lima. Foi sob ordem de José Walter que o Município demoliu a icônica Coluna da Hora e o Abrigo Central, na Praça do Ferreira. Por outro lado, o político foi responsável pela inauguração do Ginásio Paulo Sarasate e pela ampliação da quantidade de vias asfaltadas em Fortaleza.

Foto histórica da Coluna da Hora original, montada em 1933, em registro do início da década de 1960
Legenda: Coluna da Hora original, montada em 1933, em registro do início da década de 1960.
Foto: Arquivo Nirez/Acervo Prefeitura

“Ele se caracterizou por intervenções urbanas marcantes, mas algumas são bem controversas e despertaram, na época, bastante polêmica entre os memorialistas. A demolição da Coluna da Hora e do Abrigo Central são exemplos, porque eram símbolos da Praça do Ferreira, então derrubar foi absolutamente controverso”
Evaldo Lima
Professor, historiador e ex-vereador de Fortaleza

“Mas, sem dúvidas, o legado mais importante dele é o bairro Conjunto José Walter. Foi uma região planejada, com organização urbana singular. Ele, inclusive, pensou na característica de que toda casa tivesse um quintal, (o prefeito) dizia ser inadmissível para um cidadão, um trabalhador, não ter um quintal em casa”, acrescenta Evaldo Lima.

Trecho da planta reduzida do bairro José Walter com ruas e avenidas divididas em letras e números
Legenda: Trecho da planta reduzida do bairro José Walter
Foto: Reprodução/Acervo Público

Ruas e avenidas do bairro seguem divididas por letras e números: 

DE PREFEITO A NOME DE BAIRRO

A primeira etapa — de quatro — do chamado Núcleo Habitacional Integrado do Mondubim foi inaugurada em 20 de março de 1970. Com desenho inovador do arquiteto Marrocos Aragão, inspirado em cidades planejadas, o projeto previa cerca de 5 mil moradias populares.

Ex-prefeito José Walter na entrada de uma residência do bairro que leva seu nome
Legenda: Ex-prefeito José Walter em uma residência do bairro que leva seu nome
Foto: Arquivo/Cid Barbosa (3/5/99)

Popularmente, o local já era chamado de “Conjunto José Walter” mesmo antes de ser concluído. Além de ter tirado o projeto do papel, o prefeito comandava as obras na época, o que acabou gerando ainda mais identificação.

Avulso da matéria na Câmara de Fortaleza
Legenda: Proposta aprovada na Câmara de Fortaleza renomeando o bairro
Foto: Reprodução/CMFor

Para oficializar a homenagem, o vereador Raimundo Linhares apresentou o projeto de lei nº 52, em 25 de agosto de 1969, sugerindo a denominação de "Engenheiro José Walter Barbosa Cavalcante" ao local.

A matéria seguiu tramitando ao longo do ano seguinte e ainda recebeu uma emenda dos vereadores Raimundo Linhares e Myrtes Campos, alterando o futuro nome do espaço para "Prefeito José Walter Barbosa Cavalcante".

A mudança foi aprovada em 18 de dezembro de 1970 e foi encaminhada pelo então presidente da Casa, Agostinho Moreira e Silva, para o prefeito da Capital à época, José Walter. A matéria foi promulgada e virou a lei nº 3832, de 6 janeiro de 1971, publicada no Diário Oficial de Fortaleza cinco dias depois. 

Diário Oficial de Fortaleza de 6 de janeiro de 1971, quando o bairro foi renomeado
Legenda: Diário Oficial de Fortaleza de 6 de janeiro de 1971
Foto: Reprodução

HOMENAGEM EM VIDA

Quando o bairro foi renomeado, Fortaleza era comandada pelo prefeito José Walter. Ele, inclusive, viveu o suficiente para ver o bairro que construiu se consolidar como um dos mais conhecidos de Fortaleza. O político morreu no dia 3 de julho de 2025, aos 97 anos. Após deixar a gestão municipal, ele não retornou para a política.

A homenagem a pessoas vivas, hoje proibida por lei, era possível e até comum até os anos 1980, explica o historiador Evaldo Lima.

Ex-prefeito José Walter em matéria do Diário do Nordeste de 22 de agosto de 1999
Legenda: Ex-prefeito José Walter em matéria do Diário do Nordeste de 22 de agosto de 1999
Foto: Luis Carlos Moreira/Cedoc SVM

“Essa questão de homenagem apenas a pessoas que já morreram é um fenômeno recente, remonta à Constituição de 1988. Tanto que algumas ruas de Fortaleza tem até hoje homenagem a políticos e outras personalidades vivas, é porque foram nomeados antes disso”, aponta.

Em Fortaleza, a proibição de homenagear pessoas vivas surgiu somente com a Lei nº 5530, de 17 de dezembro de 1981, o Código de Obras e Posturas

No Capítulo XLV, que versa sobre a denominação de logradouros públicos e numeração de prédios, o artigo 680 estabelece que para a denominação serão escolhidos: 

  • nomes de pessoas, datas ou fatos históricos que representem, efetivamente, passagens de notória e indiscutível relevância; 
  • nomes que envolvam acontecimentos cívicos, culturais e desportivos; 
  • nomes de obras literárias, musicais, pictóricas, esculturais e arquitetônicas consagradas; 
  • nomes de personagens de folclore; de acidentes geográficos, ou se relacione com a flora e a fauna locais.

“Sob nenhum pretexto dar-se-ão às ruas, praças, avenidas, viadutos ou jardins públicos, nomes de pessoas vivas. Sob nenhum pretexto dar-se-ão aos bairros nomes de pessoas vivas ou mortas, ressalvadas as atuais denominações. Não serão admitidas modificações na denominação já tradicional de logradouros públicos ou bairros, ressalvado o disposto no art. 582”, acrescentam os três parágrafos do artigo.

O Código de Obras e Posturas foi substituído, em 2019, pelo Código da Cidade, a Lei Complementar nº 270. A norma mais recente mantém, em sua seção III, Artigo 522, parágrafo 1º, a proibição de “bairros, praças, vias, edifícios públicos municipais e suas dependências, bem como a todo e qualquer logradouro público municipal” ter nome homenageando pessoas vivas.

UM BAIRRO FOLCLÓRICO

Além da urbanização planejada e da homenagem ao ex-prefeito de Fortaleza, o bairro José Walter ganhou um caráter folclórico por conta de uma “fama” propagada pelo típico humor cearense. Dizia-se que, como todas as casas do local eram iguais, era mais fácil para que as esposas e os maridos entrassem na casa dos vizinhos, traindo seus respectivos cônjuges. Outro boato disseminado dizia que, por ser um bairro mais afastado, era ideal para instalar as amantes, longe da residência oficial da família.

Ex-prefeito José Walter diante da caixa dágua do bairro
Legenda: Ex-prefeito José Walter em um dos pontos mais simbólicos do bairro
Foto: Arquivo/Cid Barbosa (3/5/99)

Ao longo dos 55 anos desde a inauguração da primeira etapa do então Núcleo Habitacional Integrado do Mondubim, o bairro Prefeito José Walter seguiu crescendo, ampliando sua rede de serviços e atraindo novos moradores, consolidando-se como principal legado do ex-prefeito de Fortaleza homenageado com a denominação do bairro.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Ilustração com José Walter e bairro ao fundo
PontoPoder

Baú da Política: José Walter, o prefeito que criou e emprestou o nome para bairro de Fortaleza

O Diário do Nordeste explora a história política e social do Ceará a partir do legado de políticos que dão nomes a bairros da Capital

Igor Cavalcante
Há 1 hora
Carla Zambelli na Câmara dos Deputados. Imagem usada em matéria sobre possível extradição da deputada condenado pelo STF
PontoPoder

Tribunal italiano define data para analisar extradição de Carla Zambelli

Deputada fugiu do país após condenação por invadir sistema do Conselho Nacional de Justiça

Redação
08 de Agosto de 2025
Imagem de Lula para matéria sobre Moraes e diz que quem merece impeachment são parlamentares que fizeram motim
PontoPoder

Lula defende Moraes e diz que quem merece impeachment são parlamentares que fizeram motim

Declaração foi dada durante evento no Acre

Redação
08 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

Juristas são homenageados pela Assembleia Legislativa com medalha Paulo Bonavides

Comenda reconhece a atuação de nomes destacados na defesa da justiça, do Estado Democrático de Direito e no fortalecimento das instituições

Inácio Aguiar
08 de Agosto de 2025
Alexandre de Moraes
PontoPoder

Após ameaças a Moraes, Itamaraty convoca encarregado de negócios dos EUA nesta sexta-feira (8)

Ministério das Relações Exteriores expressou indignação com as recentes postagens da embaixada dos Estados Unidos

Redação e AFP
08 de Agosto de 2025
Foto de demolição de construção irregular na Lagoa da Maraponga
PontoPoder

CMFor ainda vai analisar veto de Sarto que impediu ocupação de área de prédio na Maraponga

Gabinete do Prefeito barrou, mas decisão pela manutenção ou derrubada da proibição cabe aos vereadores

Bruno Leite
08 de Agosto de 2025
Alckmin para matéria sobre após reunião com porta-voz dos EUA, Alckmin diz que plano contra tarifaço será divulgado até terça
PontoPoder

Após reunião com porta-voz dos EUA, Alckmin diz que plano contra tarifaço será divulgado até terça

O plano de contingência busca atender as empresas que foram mais afetadas

Redação, Agência Brasil e Estadão Conteúdo
07 de Agosto de 2025
Foto de Jair Bolsonaro para matéria sobre PF pedir ao ministro Alexandre de Moraes a prisão preventiva do ex-presidente
PontoPoder

PF pediu prisão preventiva de Bolsonaro, mas Moraes recusou e optou pelo uso da tornozeleira

A divergência do pedido da PF com o que foi determinado veio após Moraes pedir um parecer do procurador-geral da República

Redação
07 de Agosto de 2025
Professor ministrando aula
PontoPoder

4ª parcela dos precatórios do Fundef a professores do Ceará começa a ser paga em setembro

Em paralelo ao anúncio, a Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc) divulgou a lista dos beneficiários

Bergson Araujo Costa
07 de Agosto de 2025
Live PontoPoder: prisão de Bolsonaro e oposição no Ceará sob pressão para 2026
PontoPoder

Live PontoPoder: prisão de Bolsonaro e oposição no Ceará sob pressão para 2026

A Live PontoPoder vai ao ar todas as quintas-feiras nos perfis do YouTube e do Instagram do Diário do Nordeste

Redação
07 de Agosto de 2025
Foto de uma biblioteca de uma escola estadual no Ceará, que deverá receber Bíblias e outros livros religiosos após aprovação de projeto de lei pela Assembleia Legislativa
PontoPoder

Alece aprova projeto de Elmano para distribuir bíblias e outros livros religiosos a escolas públicas

Medida foi prometida pelo chefe do Palácio da Abolição no ano passado, durante um evento evangélico

Bruno Leite e Marcos Moreira
07 de Agosto de 2025
Foto do Plenário da Alece nesta quinta-feira (7), quando foi votado um empréstimo do Governo do Ceará
PontoPoder

Deputados aprovam empréstimo de R$ 860,8 milhões para investimentos do Governo do Ceará

Segundo redação da matéria, os recursos devem ser direcionados às áreas da educação, saúde, transporte e infraestrutura

Bruno Leite e Marcos Moreira
07 de Agosto de 2025
Creche do Novo PAC Educação
PontoPoder

Ceará tem 5 cidades com obras do PAC Educação sob risco de cancelamento por pendências em documentos

Relação é do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC)

Bruno Leite
07 de Agosto de 2025
Foto de Jair Bolsonaro e Tarcísio Freitas
PontoPoder

Moraes autoriza Bolsonaro a receber visitas de deputados e Tarcísio de Freitas

O governador de SP, Tarcísio de Freitas, alegou "questões humanitárias" e "político-institucionais" para visitar o ex-presidente em prisão domiciliar

Redação
07 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

Após tarifaço dos EUA, Elmano busca abrir mercado chinês para produtos cearenses

Governador teve reunião com o embaixador chinês em Brasília

Inácio Aguiar
07 de Agosto de 2025
Fotos mostram os deputados Acrísio Sena e Nizo Costa no Plenário 13 de Maio da Alece
PontoPoder

Em novo rodízio partidário do PT, Acrísio Sena retorna à Alece após licença do deputado Nizo Costa

Petistas trocam cadeiras após o retorno de Júlio César Filho (PT)

Marcos Moreira
07 de Agosto de 2025
Mulheres em uma reunião oficial, uma delas com vestido branco, rodeadas por colegas em ambiente de trabalho formal.
PontoPoder

Deputada leva bebê para sessão na Câmara em meio a protestos contra prisão de Bolsonaro

Ação aconteceu durante a tentativa de sessão presencial ocorrida na noite dessa quarta-feira (6)

Paulo Roberto Maciel*
07 de Agosto de 2025
Lula
PontoPoder

Veto à lei que afrouxa o licenciamento ambiental segue sem decisão no Planalto

O presidente Lula deve decidir se veta a proposta até a sexta-feira (8)

Redação e Agência Brasil
07 de Agosto de 2025
Câmara dos deputados durante obstrução
PontoPoder

Em discurso na Câmara, Motta afirma que há limites para protestos e que o respeito é inegociável

Motta criticou a ação dos deputados e disse que as manifestações têm que obedecer ao regimento da Casa

Redação e Agência Brasil
06 de Agosto de 2025
Bolsonaro durante discurso
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro entra com recurso no STF para reverter prisão domiciliar decretada por Moraes

Os advogados sustentam, no recurso apresentado ao Supremo, que Bolsonaro não descumpriu a medida cautelar

Redação e Agência Brasil
06 de Agosto de 2025