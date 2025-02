Telhado de condomínio no José Walter é levado por fortes ventanias em Fortaleza

O telhado do residencial Cidade Jardim II, no bairro José Walter, em Fortaleza, desabou após registro de fortes ventanias na madrugada desta quinta-feira (20). A Defesa Civil de Fortaleza detalhou que apenas um dos blocos foi afetado, mas que não há risco estruturais nos apartamentos.

Desde ontem, Fortaleza registrou chuvas intensas. Ao todo, a Defesa Civil recebeu 27 ocorrências, entre às 18h de quarta-feira (19) e às 18h desta quinta, sendo:

18 riscos de desabamento;

Três de alagamentos;

Quatro de desabamentos parciais.

"Depois da vistoria, os agentes não identificaram riscos estruturais nos apartamentos e orientaram os proprietários a fazer os reparos nos telhados afetado", detalhou a Defesa Civil, em nota enviada ao Diário do Nordeste.

No entanto, uma moradora do residencial declarou que os danos foram intensos, e que a situação pode se agravar com as chuvas. Conforme Denise Brito, moradora e liderança do Cidade Jardim II, o desabamento parcial do teto de um dos blocos ocorreu às 4h30 da manhã.

Ao enviar um vídeo do quarto andar do prédio, é possível ver a área exposta em que os telhados foram levados com o vento."A água aí, que está se acumulando (com as chuvas), está sendo escoada se infiltrando dentro dos apartamentos, em tomadas, em local de energia. Há um risco muito grande na eletricidade, e a Defesa Civil pediu para que as famílias desligassem a energia".

A reportagem procurou novamente a Defesa Civil de Fortaleza quanto ao caso e aguarda retorno.

Ocorrências em Fortaleza

Ao todo, foram 27 ocorrências registradas pela Defesa Civil de Fortaleza entre a noite de quarta e esta quinta. Conforme o órgão, os 18 riscos de desabamento foram nos bairros:

Amadeu Furtado;

Bela Vista;

Cais do Porto;

Centro (2);

Conjunto Ceará;

Dias Macedo;

Dionísio Torres;

Granja Portugal;

Novo Mondubim;

Mondubim;

Montese;

Papicu (2);

Parangaba;

Parreão (2);

Presidente Vargas.

Também houve o registro de três alagamentos, que ocorreram nos bairros: Centro, Cidade dos Funcionários e Cidade 2000.

As duas inundações foram registradas no Alto da Balança e no José Walter. Já os quatro desabamentos parciais ocorreram no: Centro, José Walter (2) e Passaré. A Defesa Civil declarou que foram "todos sem gravidade".