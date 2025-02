Caminhão pega fogo na avenida Bernardo Manuel, no José Walter; veja vídeo

Um caminhão pegou fogo na manhã desta terça-feira (18) no cruzamento das avenidas Bernardo Manuel com Costa e Silva, no bairro José Walter. Imagens registradas por pessoas que trafegavam no local mostram o veículo em chamas próximo a um posto de gasolina.

VEJA VÍDEO

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que não houve feridos no incidente e que uma equipe está no local para controlar o trânsito na via.

"As chamas já foram debeladas pelo Corpo de Bombeiros, mas uma das faixas da via está bloqueada no sentido do bairro Conjunto Prefeito José Walter até a remoção do veículo por um caminhão guincho particular", afirmou o boletim.

Veja também Ceará Motorista capota buggy durante manobra em duna de Canoa Quebrada; veja vídeo Ceará Fortaleza e outras 125 cidades do CE têm aviso de chuvas intensas; veja locais

À reportagem, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) disse que o fogo atingiu a cabine do caminhão e que os danos foram apenas materiais. Segundo a corporação, foram usados cerca de mil litros de água no combate às chamas.

"O CBMCE reforça a importância da manutenção preventiva em veículos e sistemas elétricos, além da adoção de medidas de segurança para evitar ocorrências dessa natureza", finaliza o comunicado.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.