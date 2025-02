Motorista capota buggy durante manobra em duna de Canoa Quebrada; veja vídeo

Vídeos enviados ao Diário do Nordeste mostram buggys sendo conduzidos em alta velocidade em Canoa Quebrada, no Aracati, no litoral leste do Estado. As imagens mostram condutores subindo o elevado de areia em uma duna, e um deles chega a capotar o veículo. O flagrante ocorreu no último fim de semana.

As gravações ainda mostram outros motoristas também conduzindo buggys em alta velocidade, enquanto testemunhas se divertem com a situação. Segundo a Prefeitura de Aracati, o incidente se deu em área privada, nas proximidades da região do Cumbe, e não foram constatadas vítimas com lesões ou ferimentos. A gestão municipal disse, ainda, que os carros flagrados nas imagens são preparados para competição.

Ao Sistema Verdes Mares, a Associação de Bugueiros de Canoa — "Buggy turismo" informou que o ocorrido não tem relação com os passeios realizados na praia. "Na verdade, as imagens tratam de pilotos profissionais, que possuem aparatos de segurança e que estavam realizando testes nos carros. Os buggys de passeio não transitam nesta área, que é espaço particular", afirmou a associação.

O que dizem os órgãos?

Sobre a direção perigosa nas praias, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE) disse, em nota, que realiza a fiscalização na faixa de areia frequentada por banhistas e demais pedestres, em todo o litoral, de forma coordenada para coibir o trânsito indevido. "O órgão estadual de trânsito ressalta, ainda, que a fiscalização em dunas e demais áreas ambientais compete ao município e autoridades ambientais, que podem acionar as equipes do Detran para dar o devido apoio às ocorrências", destaca o órgão.

A prefeitura de Aracati explicou que realiza monitoramento e fiscalização constantes na região de dunas, por meio da Guarda Municipal e do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), com atenção especial a Canoa Quebrada e áreas próximas. "Considerando a relevância turística dessas localidades, a fiscalização é conduzida de maneira rigorosa para garantir a segurança de moradores e visitantes".

"Reiteramos nosso compromisso com a segurança turística e a adoção de medidas preventivas para que Aracati continue sendo um destino seguro e acolhedor para todos", destacou.

