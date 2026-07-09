Operação mira membros do CV acusados de monitorar ações policiais e clonar contas de supermercados

Os alvos já estavam em unidades prisionais.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
09 de Julho de 2026 - 16:00
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Legenda: O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) investiga o caso.
Foto: Reprodução/MPCE.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) deflagrou nesta quinta-feira (9) a 'Operação Perímetro', que tem como alvos dois acusados de integrar a facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV).

A reportagem apurou que Francisco Carlos Souza Abílio, o 'Kaká', e Gionathan Silva Nascimento, o 'Paraguai', são acusados de dominar territórios, monitorar ações policiais e praticar crimes violentos.

A Justiça deferiu mandados de busca e apreensão e prisão, cumpridos nas unidades prisionais onde ambos já estão detidos, em Itaitinga, devido ao crime de homicídio.

O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) investiga o caso e diz que a dupla ainda faz parte de um grupo que clonava contas de estabelecimentos comerciais, inclusive de grandes redes de supermercado.

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Segundo o MP, "os valores pagos pelos clientes na aquisição dos produtos eram então desviados pelos integrantes da facção. Somente entre 28 de junho e 30 de julho de 2024, o grupo teria se apropriado indevidamente de cerca de R$ 34 mil".

ANÁLISE DE CELULARES

Os mandados foram autorizados pela Justiça Estadual a pedido do Gaeco, "após análise de dados celulares apontar a participação dos investigados em práticas criminosas relacionadas à atuação da organização".

As buscas aconteceram com apoio da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP).

"A Operação Perímetro integra o conjunto de ações desenvolvidas pelo Gaeco/MPCE voltadas ao enfrentamento de organizações criminosas, especialmente no que diz respeito à identificação de integrantes das facções", disse o órgão acusatório.

As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos no crime. 

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