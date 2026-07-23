Polícia efetuou 24 prisões durante o Expocrato 2026 com auxílio de ferramenta de IA

24 pessoas suspeitas de envolvimento em crimes foram presas durante a ExpoCrato 2026 com auxílio de tecnologia voltada para espaço de grande circulação de pessoas. A tradicional feira aconteceu no Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcante, entre 11 e 19 de julho, no Crato, e movimentou a região do Cariri.

No início da semana, o Diário do Nordeste noticiou, com base em um balanço da empresa de tecnologia de segurança pública Pax⁠, que 19 prisões foram realizadas durante o evento. Porém, o número foi atualizado pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) nesta quinta-feira (23).

Todos os suspeitos mencionados no levantamento anterior tinham mandados de prisão em aberto, informou a secretaria à reportagem.

O esquema de segurança ainda contou com a recuperação de três aparelhos celulares e um veículo que estavam com queixas de roubo ou furto.

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Redução nos roubos e furtos de celulares

Ainda conforme a SSPDS, durante a Expocrato 2026, foi observada a redução de 64,5% nos registros de roubo e furto de aparelhos celulares no comparativo com a edição anterior.

No evento deste ano, foram registradas 12 ocorrências desta modalidade criminosa. Já no ano passado foram 38, com 37 delas de furto e uma de roubo de aparelhos celulares.

Polícia contou com ajuda de IA

Um projeto-piloto da Pax, empresa de IA voltada à segurança pública, viabilizou as prisões durante a Expocrato. Dentre os casos mais notórios, está o de um homem procurado pela polícia desde 2013 por roubo à mão armada.

Conforme informações da plataforma, a tecnologia também contribuiu para localizar pessoas com mandados relacionados a crimes como roubo, furto e organização criminosa.

A atuação da Pax na Expocrato é a primeira atuação da empresa no Ceará, e o projeto-piloto deve continuar a ser utilizado em ações de segurança pública voltadas a ambientes de alta circulação de pessoas.

Como funcionou a ferramenta?

A Pax desenvolveu tecnologia proprietária de IA que adiciona uma camada de inteligência às câmeras que já operam no evento, multiplicando a capacidade de atuação da Polícia.

Com visão computacional, a plataforma analisa os dados em tempo real e apoia o trabalho dos policiais.

A abordagem, a verificação de identidade e o cumprimento de eventuais mandados permanecem, sempre, sob responsabilidade exclusiva das forças de segurança.