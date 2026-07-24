Homem é morto em estacionamento de supermercado no centro de Missão Velha, no interior do CE

Segundo a SSPDS, o homem possuía antecedentes por posse irregular de arma e crimes de trânsito.

Escrito por Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
24 de Julho de 2026 - 11:27
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Legenda: Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para o local da ocorrência.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Um homem foi morto a tiros no município de Missão Velha, no interior do Ceará, na última quinta-feira (23). Segundo informações preliminares sobre o caso, ele estava no próprio carro, estacionado em um supermercado localizado no centro da cidade, quando foi abordado por dois homens.

A vítima, um homem de 34 anos, morreu ainda no local. A companheira dele, que também estava no veículo no momento do crime, foi baleada durante a ocorrência e encaminhada a uma unidade de saúde da região. Nenhum detalhe sobre o estado de saúde da mulher foi divulgado até o momento.

As informações também apontam que uma criança de dois anos, apontada como filha do casal, estava no veículo, mas não teria sido atingida pelos disparos.

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De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem morto durante a ocorrência possuía antecedentes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e dois registros de crime de trânsito.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local, enquanto as investigações sobre o caso estão sendo conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil de Missão Velha

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