Homem é morto em estacionamento de supermercado no centro de Missão Velha, no interior do CE

Um homem foi morto a tiros no município de Missão Velha, no interior do Ceará, na última quinta-feira (23). Segundo informações preliminares sobre o caso, ele estava no próprio carro, estacionado em um supermercado localizado no centro da cidade, quando foi abordado por dois homens.
A vítima, um homem de 34 anos, morreu ainda no local. A companheira dele, que também estava no veículo no momento do crime, foi baleada durante a ocorrência e encaminhada a uma unidade de saúde da região. Nenhum detalhe sobre o estado de saúde da mulher foi divulgado até o momento.
As informações também apontam que uma criança de dois anos, apontada como filha do casal, estava no veículo, mas não teria sido atingida pelos disparos.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem morto durante a ocorrência possuía antecedentes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e dois registros de crime de trânsito.
Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local, enquanto as investigações sobre o caso estão sendo conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil de Missão Velha.