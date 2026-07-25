Vídeo: Dupla armada assalta farmácia no bairro Bela Vista, em Fortaleza

O objetivo dos suspeitos seria roubar canetas emagrecedoras.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
25 de Julho de 2026 - 15:09
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Legenda: Farmácia na Avenida Humberto Monte foi assaltada na noite de sexta-feira (24).
Foto: Reprodução.

Uma farmácia da rede Pague Menos na Avenida Humberto Monte, no bairro Bela Vista, em Fortaleza, foi assaltada na noite dessa sexta-feira (24). 

O objetivo dos suspeitos seria roubar canetas emagrecedoras, segundo informações obtidas pelo Diário do Nordeste.  

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Vídeos de câmeras de segurança registraram o momento em que os suspeitos rendem funcionários e clientes. Em seguida, os suspeitos enchem mochilas com itens da farmácia.

A dupla fugiu em uma moto. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) está investigando o roubo e ressaltou a importância do registro de Boletim de Ocorrência (BO).

Não houve feridos

A rede Pague Menos confirmou o ocorrido e informou que não houve feridos. Segundo a empresa, os funcionários estão recebendo o suporte necessário, incluindo atendimento psicológico. 

"A rede está colaborando com as autoridades e reforçando as medidas de segurança. Por respeito às investigações, não comentará outros detalhes sobre a ocorrência neste momento", diz a nota.

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O caso está a cargo da 10ª Delegacia de Polícia Civil de Fortaleza.  A unidade onde ocorreu o crime segue aberta. 

 

 

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