Vídeo: Dupla armada assalta farmácia no bairro Bela Vista, em Fortaleza

Uma farmácia da rede Pague Menos na Avenida Humberto Monte, no bairro Bela Vista, em Fortaleza, foi assaltada na noite dessa sexta-feira (24).

O objetivo dos suspeitos seria roubar canetas emagrecedoras, segundo informações obtidas pelo Diário do Nordeste.

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Vídeos de câmeras de segurança registraram o momento em que os suspeitos rendem funcionários e clientes. Em seguida, os suspeitos enchem mochilas com itens da farmácia.

A dupla fugiu em uma moto. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) está investigando o roubo e ressaltou a importância do registro de Boletim de Ocorrência (BO).

Não houve feridos

A rede Pague Menos confirmou o ocorrido e informou que não houve feridos. Segundo a empresa, os funcionários estão recebendo o suporte necessário, incluindo atendimento psicológico.

"A rede está colaborando com as autoridades e reforçando as medidas de segurança. Por respeito às investigações, não comentará outros detalhes sobre a ocorrência neste momento", diz a nota.

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O caso está a cargo da 10ª Delegacia de Polícia Civil de Fortaleza. A unidade onde ocorreu o crime segue aberta.