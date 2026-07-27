Mulher é presa com 17 kg de drogas em ônibus com destino a Tauá, no Interior do Ceará

Uma passageira de um ônibus intermunicipal foi presa na madrugada desta segunda-feira (27) em Tauá, no Sertão do Inhamuns, suspeita de transportar drogas para o Ceará.

A abordagem da Polícia Militar do Estado (PMCE) ocorreu quando o veículo estava estacionado próximo a um estabelecimento às margens da CE-020.

Segundo a corporação, a suspeita viajava de Diadema, em São Paulo, para o Ceará com cerca de 17kg de entorpecentes.

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Droga seria vendida em eventos

Durante a abordagem, a passageira teria "demonstrou nervosismo", conforme a Polícia, e informou espontaneamente que transportava entorpecentes na bagagem.

Ela ainda afirmou que faria a entrega do material durante eventos na região de Tauá, em troca de vantagem financeira.

Na bagagem, foram encontrados 7 kg de cocaína, 9,6 kg de maconha, 1 kg de uma substância ainda não identificada e um aparelho celular.

Após a abordagem, a suspeita recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia Regional de Polícia Civil do município, onde foi autuada por tráfico de drogas.