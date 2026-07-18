Mulheres são presas na BR-116 com 15 kg de drogas em ônibus com destino a Juazeiro do Norte

As três estavam ainda com duas crianças, que foram conduzidas ao Conselho Tutelar.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
18 de Julho de 2026 - 16:54
capa da noticia
Legenda: Mulheres foram presas com 15 kg de drogas em ônibus interestadual na BR-116.
Foto: PRF/Divulgação.

Três mulheres foram presas na madrugada deste sábado (18) no km 71 da BR-116, no município de Chorozinho, na Região Metropolitana de Fortaleza. 

O trio seguia viagem em um ônibus com destino a Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. Na bagagem das suspeitas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou 15 kg de substâncias análogas a entorpecentes, sendo 14 kg com característica de skunk e 1 kg de cloridrato de cocaína.

Veja também

Imagem da notícia: Cidadãos, condomínios e empresas já podem compartilhar câmeras com a SSPDS; saiba como funciona
Segurança

Cidadãos, condomínios e empresas já podem compartilhar câmeras com a SSPDS; saiba como funciona
Imagem da notícia: Polícia indicia suspeitos de sequestrar e extorquir passageira de corrida de app em Fortaleza
Segurança

Polícia indicia suspeitos de sequestrar e extorquir passageira de corrida de app em Fortaleza

As drogas estavam distribuídas pela bagagem das três passageiras, embaladas junto com café. Informações da PRF apontam que essa tática é comum para disfarçar o odor das drogas durante o transporte.

Trio era da mesma família

As três mulheres eram parentes, sendo mãe, tia e filha. Havia ainda dois bebês, sendo uma menina de três meses e um menino de um ano e sete meses. Nenhuma das pessoas, sejam as suspeitas ou os bebês, teve a identidade revelada.

Ainda de acordo com a PRF, durante os procedimentos de identificação das suspeitas, constatou-se que uma delas já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. Elas não informaram se receberiam algum valor pelo transporte das substâncias ilícitas.

O trio foi levado para a Delegacia de Horizonte (CE), também na Grande Fortaleza, juntamente com o material ilícito e três celulares apreendidos. Os bebês, filhos de uma das mulheres, foram entregues ao Conselho Tutelar em razão da prisão das responsáveis.

Assuntos Relacionados
Municípios/juazeiro do norte Logradouros/br-116 Crimes e Justiça/tráfico de drogas Municípios/chorozinho

VC Repórter

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar

Top Mais Segurança

1

Perícia conclui que bebê de 10 meses morreu por asfixia e que não houve violência sexual

2

Polícia indicia suspeitos de sequestrar e extorquir passageira de corrida de app em Fortaleza

3

Cidadãos, condomínios e empresas já podem compartilhar câmeras com a SSPDS; saiba como funciona

4

Em reviravolta no caso, prova pericial foi decisiva para elucidar morte de bebê de 10 meses

5

Por falta de provas, condenados por migração em massa para o Comando Vermelho são absolvidos
Imagem da notícia Mulheres são presas na BR-116 com 15 kg de drogas em ônibus com destino a Juazeiro do Norte
Segurança

Mulheres são presas na BR-116 com 15 kg de drogas em ônibus com destino a Juazeiro do Norte

As três estavam ainda com duas crianças, que foram conduzidas ao Conselho Tutelar.

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Por falta de provas, condenados por migração em massa para o Comando Vermelho são absolvidos
Segurança

Por falta de provas, condenados por migração em massa para o Comando Vermelho são absolvidos

A investigação se baseia em "fichas de batismo" organizadas em grupos de WhatsApp, contendo foto, nome, apelido e "padrinho" na facção.

Redação

Imagem da notícia Polícia indicia suspeitos de sequestrar e extorquir passageira de corrida de app em Fortaleza
Segurança

Polícia indicia suspeitos de sequestrar e extorquir passageira de corrida de app em Fortaleza

Eles poderão responder pelos crimes de roubo qualificado, extorsão, associação criminosa e tráfico de drogas.

Paulo Roberto Maciel

Imagem da notícia Em reviravolta no caso, prova pericial foi decisiva para elucidar morte de bebê de 10 meses
Segurança

Em reviravolta no caso, prova pericial foi decisiva para elucidar morte de bebê de 10 meses

Laudo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) descartou crime sexual e apontou que a criança morreu asfixiada.

Luana Severo

Imagem da notícia Cidadãos, condomínios e empresas já podem compartilhar câmeras com a SSPDS; saiba como funciona
Segurança

Cidadãos, condomínios e empresas já podem compartilhar câmeras com a SSPDS; saiba como funciona

Iniciativa visa dar mais celeridade à ação policial e às investigações. Pedido de inclusão de câmeras será analisado por equipes técnicas.

Matheus Facundo

Imagem da notícia Caso de bebê de 10 meses morta em Fortaleza passa a ser tratado como homicídio culposo; entenda o que muda
Segurança

Caso de bebê de 10 meses morta em Fortaleza passa a ser tratado como homicídio culposo; entenda o que muda

O laudo da Pefoce descartou violência sexual.

Emanoela Campelo de Melo