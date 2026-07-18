Mulheres são presas na BR-116 com 15 kg de drogas em ônibus com destino a Juazeiro do Norte

Três mulheres foram presas na madrugada deste sábado (18) no km 71 da BR-116, no município de Chorozinho, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O trio seguia viagem em um ônibus com destino a Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. Na bagagem das suspeitas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou 15 kg de substâncias análogas a entorpecentes, sendo 14 kg com característica de skunk e 1 kg de cloridrato de cocaína.

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As drogas estavam distribuídas pela bagagem das três passageiras, embaladas junto com café. Informações da PRF apontam que essa tática é comum para disfarçar o odor das drogas durante o transporte.

Trio era da mesma família

As três mulheres eram parentes, sendo mãe, tia e filha. Havia ainda dois bebês, sendo uma menina de três meses e um menino de um ano e sete meses. Nenhuma das pessoas, sejam as suspeitas ou os bebês, teve a identidade revelada.

Ainda de acordo com a PRF, durante os procedimentos de identificação das suspeitas, constatou-se que uma delas já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. Elas não informaram se receberiam algum valor pelo transporte das substâncias ilícitas.

O trio foi levado para a Delegacia de Horizonte (CE), também na Grande Fortaleza, juntamente com o material ilícito e três celulares apreendidos. Os bebês, filhos de uma das mulheres, foram entregues ao Conselho Tutelar em razão da prisão das responsáveis.